Mit dem Antrag war die Familie von Torsten Etgeton an die Gemeinde herangetreten, der die Immobilie gehört. Die vom Architektenbüro Engelshove aus Neuenkirchen vorgestellten Planungen wurden allerdings einstimmig abgelehnt.

Im Gespräch mit den WN betonte Torsten Etgeton, dass weiter nachgeplant werden soll und die Gemeinde darüber bereits in Kenntnis gesetzt wurde. Etgeton: „Es wurde deutlich, dass alle eine Änderung an diesem Standort wollen. So wie es zurzeit aussieht, ist es kein Gewinn für niemanden.“

Das Vorhaben: ein Neubau mit acht Wohnungen auf vier Etagen entstehen – sechs Drei-Zimmer- und zwei Zwei-Zimmer-Wohnungen. „Damit kann in zentraler Ortslage der Wohnraum verdichtet werden“, so Etgeton.

Hartmut Kaubisch von Bündnis 90/Die Grünen befürwortete dieses Argument: „Wohnungen sind immer gut.“ Er sprach sich dennoch klar gegen die vorgelegten Pläne aus: „Ich glaube, dass wir keinen Klotz neben dem zarten Timpen brauchen.“

Bei der vorgestellten Planung hatte die Firsthöhe die zugelassene Grenze von 14 Metern überschritten. Dr. Markus Boertz von der CDU sprach während der Sitzung die Parkplatzsituation an: „Daneben ist das Restaurant Timpen. Dazu sollen die Parkplätze für das neue Wohnhaus kommen. Das könnte eng werden.“ Auch Hartmut Kotlewski (CDU) hatte mit Blick auf die Parkplätze „Bauchschmerzen.“ Das Architektenbüro versprach weitergehende Planungen für die Parkplätze.

Zum Ergebnis der Sitzungs der Ausschusssitzung sagte Torsten Etgeton gestern gegenüber den WN: „Ich hatte schon damit gerechnet, dass die Pläne eine Nummer zu heftig sind.“

Die Planungsänderungen, so Etgeton, würden wohl auf sieben statt acht Wohnungen hinauslaufen. Für ihn habe die Angelegenheit aber „keine große Eile“. Die Idee für einen Neubau existiere bereits seit zwei Jahren.