Das „Ladberger Weihnachtsdorf“ findet in diesem Jahr nicht statt. In einer Pressemitteilung schreiben die Organisatoren, die Schützenvereine Hölter und Overbeck, die Marketing-Initiative „Nu män tou!“ sowie Vertreter der Aussteller und der Gemeinde, dass ihnen diese Entscheidung nicht leicht gefallen sei.

Nach Abwägung vieler alternativer Überlegungen erfolge die Absage wie in vielen anderen Orten wegen der Corona-Situation. Die Beschränkungen und Auflagen für die Durchführung wären nur mit einem immens großen Aufwand umsetzbar. Und selbst dann könne ein Regelbetrieb der Veranstaltung nicht garantiert werden.

Alles, was das Ladberger Weihnachtsdorf ausmache, sei derzeit nicht vorstellbar, heißt es weiter. Ob das gemütliche Zusammentreffen am Glühweinstand, im Drosselcafe oder an den Essensständen, das unbekümmerte Spielen der Kinder, der Empfang des Christkindes und des Weihnachtsmannes oder das Stöbern an den Ständen, gerade die Gemeinschaft und Geselligkeit, die das Weihnachtsdorf so attraktiv machen, seien nicht mit den Abstands- und Hygienevorschriften vereinbar.

Die AG „Ladberger Weihnachtsdorf“ macht deutlich, dass die Rücksichtnahme auf die Gesundheit aller eindeutig den Vorrang haben müsse. Sie bedankt sich bei allen beteiligten Vereinen, Institutionen und den vielen privaten Ausstellern für das Engagement in den vergangenen Jahren und hofft, dass im kommenden Jahr alle wieder mit Lust und Energie dabei sind.