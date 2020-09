Die Veranstaltung im Rathaus, bei der traditionell die Wahlergebnisse der Kommunalwahl präsentiert werden, muss leider ausfallen, schreibt Henri Eggert , Allgemeiner Stellvertreter von Bürgermeister Udo Decker-König , in einer Pressemitteilung.

Wegen der immer noch angespannten Lage in der Covid-19-Pandemie sei es der Gemeinde Ladbergen nicht möglich, die Veranstaltung unter Einhaltung sämtlicher Vorschriften durchzuführen. Es wurden zahlreiche Szenarien für eine mögliche Durchführung – auch an anderen Orten – durchgespielt. Am Ende haben sich die Beteiligten schweren Herzens entschieden, die Veranstaltung nicht durchzuführen.

Damit sich trotzdem alle Einwohner von Ladbergen über den Ausgang der Wahl informieren können, würden die Ergebnisse im Internet dargestellt, verspricht Eggert.. Unter der Adresse https://www.ladbergen.de/wahlergebnis werden die Ergebnisse zu sehen sein. Die Seite ist interaktiv – es besteht die Möglichkeit durch die Teilergebnisse zu navigieren. Sobald neue Ergebnisse vorliegen, wird die Seite aktualisiert.

Der Betreiber des Systems weist darauf hin, dass Besucher die Aktualisierungsmöglichkeit des Browsers nutzen können, um stets auf dem aktuellen Stand der Ergebnisse zu sein.

Das Projekt werde mit vielen anderen Städten und Gemeinden gemeinsam durchgeführt, erklärt Eggert weiter. Daher bestehe für interessierte Einwohner auch die Möglichkeit, die Ergebnisse aus anderen Kommunen des Kreises Steinfurt ansehen.

Wer keinen Zugang zum Internet hat, kann sich am Eingang des Rathauses über den Ausgang der Wahl informieren.