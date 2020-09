Auf ein besonderes musikalisches Ereignis freuen sich die Schüler und Lehrer der Grundschule. In einer Pressemitteilung schreibt die Schule, dass am 24. September das Pindakaas Saxophon Quartett mit dem Musiktheaterstück „In 28 Tagen durch Europa“ zu Gast ist.

Gemeinsam mit den Musikern des Quartetts spinnen die Schauspieler Frank Dukowski und Marcell Kaiser Jules Vernes bekannte Abenteuergeschichte „In 80 Tagen um die Welt“ weiter. Nachdem der englische Gentleman Phileas Fogg (Dukowski) und sein Kammerdiener Jean Passepartout (Kaiser) eine Wette gewonnen haben, feiern sie im Londoner Reformclub ihren Erfolg.

„Wer Europa nicht kennt, der kennt die Welt nicht“, behaupten aber die Clubmitglieder, nachdem sie erfahren haben, dass Fogg und Passepartout keine einzige europäische Hauptstadt kennen und die europäischen Länder kaum bereist haben.

Der Reformclub fordert die beiden Abenteurer zu einer neuen Wette heraus: In nur 28 Tagen sollen sie alle Länder Europas bereisen und ein geheimnisvolles Rätsel lösen.

Ob die beiden auch diese Wette gewinnen, erzählt die rasante Abenteuerreise durch den Kontinent mit all seinen verschiedenen Sprachen, Währungen, Kulturen und Nationalitäten. Dabei können die Kinder hören, sehen, staunen und erleben, was Europa so einzigartig macht, bekommen ganz nebenbei einen Einblick in klassische Kompositionen von Bach über Beethoven bis Brahms und treffen auf Graf Dracula, Pippi Langstrumpf und griechische Götter.