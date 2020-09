„WLAN-Hotspots haben eine Reichweite von 250 Metern, das heißt, wir brauchen 850, besser 1000 Hotspots, um das Gemeindegebiet abzudecken“, führte Henri Eggert am Donnerstag im Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss aus. Zahlen, die die Mitglieder erst einmal sacken lassen mussten.

Der Allgemeine Vertreter des Bürgermeisters beantwortete mit seinen Ausführungen eine Anfrage der CDU-Fraktion. „Wer plant das, und vor allem, wer bezahlt die Rechnung“, brachte Eggert den Aufwand und die Kosten einer Hotspot-Planung auf den Punkt.

Er machte deutlich, dass es im Außenbereich viele Bewegungsflächen gebe, durch die potenzielle WLAN-Nutzer lediglich durchführen. „Die Verweilflächen sind denkbar gering“, so sein Fazit. Das sehe innerhalb des Ortes anders aus, verweist er auf die Spielarena oder den Brunnen.

Hoch ist der Aufwand innen wie außen. „In den Glasfaserkästen steckt kein Strom, und wo Strom ist, haben wir oft kein Netzwerk“, beschreibt Eggert das Dilemma. In der Spielarena gebe es zwar Strom, die Glasfaserleitungen endeten aber vor dem Gelände, weiß er. „Buddeln“ sei also an vielen Standorten notwendig. Das betrifft auch den Ortskern, der über eine sehr gute Infrastruktur für Strom und Netzwerk verfüge.

Zu den Bauarbeiten kämen laufende Kosten in Höhe von 500 bis 600 Euro jährlich für Internetanschluss und Router, die zudem diebstahlsicher angebracht werden müssten, gab Eggert zu bedenken. Mögliche Lösungen könnten Kooperationen bieten. So könnten Haushalte oder Geschäfte, die zehn Glasfaserleitungen im Keller hätten, ein bis zwei davon vermieten. Betriebskosten blieben aber.

Eine Alternative könnte das Freifunk-Modell sein, das bereits im Jugendzentrum und im Feuerwehrgerätehaus mit jeweils zwei Stellen und in der Begegnungsstätte Schultenhof mit einer Freifunkstelle genutzt werde.

„Technisch lösbar ist alles“, stellt Henri Eggert abschließend fest. Bleibt die Kosten-Nutzen-Analyse. „Wir erreichen Kinder, deren Guthaben schnell am Ende ist, die meisten Erwachsenen haben mit ihren Verträgen mehr in der Tasche“, ist er sicher, dass der Nutzen sich in Grenzen hält. Was die Kosten angeht, rechnet Eggert mit einer Anschubfinanzierung von 15 000 Euro. Hinzu kämen die laufenden Kosten. Die Hausaufgabe bleibt, alle Modelle erst einmal gründlich zu planen.