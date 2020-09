Vater und Tochter in den Rat gewählt

Ob es an der geringen Wahlbeteiligung im Ortskern lag – in einigen Bezirken stimmte lediglich gut die Hälfte der Wahlberechtigten ab – vermag der 50-Jährige am Montagmorgen nicht zu sagen. Nur soviel: „Ich habe wenig Verständnis dafür, wenn nur jeder Zweite wählen geht.“ Dass in den Außenbereichen der CDU-nahe Kandidat Torsten Buller die Nase vorn haben würde, sei zu erwarten gewesen, macht Kötterheinrich deutlich.

Das er auch im Fall einer Niederlage weitermachen würde, hatte er während des Wahlkampfs versichert. Das knappe Ergebnis - immerhin 48,2 Prozent stimmten für ihn - ist ihm Motivation genug.

Mit dem Abschneiden seiner Partei ist der SPD-Fraktionschef Thomas Kötterheinrich zufrieden. Sie konnte ihr Ergebnis halten, ist weiterhin mit sieben Sitzen im Rat vertreten. Ob Kötterheinrich, der erneut sein Direktmandat im „Bauhof“ geholt hat, dann neben seiner Tochter Neele Platz nehmen wird, weiß er noch nicht. Fakt ist, dass die 22-Jährige mit einer Stimme Vorsprung im „DRK-Kindergarten Abenteuerland“ dem Fraktionssprecher von Bündnis 90/Die Grünen, Jörg Berlemann, das Direktmandat abnehmen konnte.

„Ich finde wichtig, dass auch junge Menschen im Rat sind“, kommentiert Kötterheinrich den Erfolg seiner Tochter, die das jüngste Mitglied im neu gewählten Ladberger Rat ist.