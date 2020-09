„Endlich wieder Freunde treffen“

Wie gewohnt – und wie es die Senioren aus der Zeit vor Corona kennen – treffen sich die Rentnerinnen und Rentner in der Begegnungsstätte Buddemeier. Jeden Dienstag von 14 bis 16 Uhr – zwar um einiges verkürzt, aber den Wochentag kennen sie. Auch bei den Personen musste gespart werden: 23 Frauen und Männer sind bei Buddemeier zugelassen. So gibt es ein Hygienekonzept seitens der Gemeinde für den Raum vor.

Und weil der Seniorentreff, von Mechthild Teigeler geleitet, in Ladbergen allseits bekannt und stets gut angenommen wird, musste die große Gruppe in drei kleinere geteilt werden. Mechthild Teigeler erklärt: „Wir rotieren mit den fest eingeteilten Gruppen wöchentlich und wollen jedem in etwa das gleiche Programm bieten.“

Seit Anfang September laufen die Aktionen wieder, die Listen zu den Veranstaltungen waren in Windeseile gut besetzt, so Teigeler im Gespräch mit den Westfälischen Nachrichten.

Sie kennt auch den Grund für den Erfolg: „Die Leute haben es einfach vermisst. Sich zu sehen, wieder miteinander zu sprechen und Scherze zu machen.“ Unisono klingt es aus der Gruppe der Älteren heraus: „Wir konnten ja sechs Monate nichts machen. Sogar die Einkäufe wurden uns abgenommen“, sagt Gerhard Feimann, der in dieser Zeit auf die Hilfe seiner Enkelin vertrauen konnte.

Zwar – so berichten es viele an diesem Dienstagnachmittag – sei man weiterhin vorsichtig, aber zu einer gewissen Normalität wolle man trotzdem zurückkehren.

Das ist auch das Ziel von Mechthild Teigeler und Co: „Neben dem Dienstag findet jeden Mittwoch die Radgruppe und an einem anderen Tag die Häkelgruppe statt. Auch dort wird auf den Abstand geachtet.“ Abstand einhalten, beim Herumlaufen die Maske tragen, am Eingang werden die Hände desinfiziert: So sieht es das Konzept auch für den Seniorentreff vor.

Das kommt gut an. Leni Morawski: „Man sitzt zwar nicht mit allen zusammen, aber besser als gar nichts. Zumindest ist es ein Anfang, der uns allen gut tut.“ Sicher fühlen sich die Rentnerinnen und Rentner, die doch mit Blick auf den Virus Covid-19 besonders gefährdet zu sein scheinen, sichtlich.

Gut aufgehoben in den Händen von Mechthild Teigeler. Die Saerbeckerin sagt selber: „Wir müssen natürlich immer die Zahlen in Ladbergen im Blick behalten. Schnellen sie nach oben, müssen wir reagieren. Vielleicht können wir irgendwann auch weiter lockern. Bis dahin bleiben wir aber bei diesem Konzept.“ Dass es nun wieder „richtig losgeht“, freut auch sie.

Während der vergangenen sechs Monate ließ sie ihre Senioren dennoch nie alleine: „Wir haben Telefondienste angeboten, die gut angenommen wurden und haben uns gegenseitig auf dem Laufenden gehalten. So ein Gespräch kann schon immens viel bewirken.“