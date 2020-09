Joachim Fehrenkötter ist froh, dass er 2020 in der Logistikbranche arbeitet: „Nostalgie hin oder her – heute ist es bequemer.“ Die Leidenschaft für Motorengeruch vergangener Zeiten lebt trotzdem und liegt in der Familie. So trifft es sich gut, dass die alljährliche Oldtimer-Tour, die einst von Vater Robert Fehrenkötter in diesem Jahr Halt im Heidedorf macht: Am Samstag gegen 15 Uhr auf dem Gelände der Firma in Ladbergen.

Natürlich zum zeigen der eigenen Maschinen: „Wir sind ein rollendes Museum“, schmunzelt Fehrenkötter. Die viertägige Aktion beginnt am heutigen Donnerstag, der Start ist in Visselhövede zwischen Hamburg und Hannover. Über die Station Einbeck bei Göttingen geht’s ins Heidedorf: „Und von hier verteilen wir uns dann wieder.“

In Einbeck fährt die Gruppe, von denen sich viele seit Jahren kennen, zu der aber immer wieder auch Neue dazu stoßen, zur größten Oldtimer-Sammlung in Europa: dem „PS-Speicher.“

1987 feierte die Oldtimer-Tour ihre Premiere. Gegründet vom Vater. In einer Zeit als das Unternehmen, das im vergangenen Jahr sein 90. Bestehen feierte, noch nicht in Ladbergen ansässig war.

Fehrenkötter erklärt: „Mein Papa hatte immer ein großes Faible für Oldtimer. Das steckt an. Die Grundidee war, dass wir ein in unseren Augen Kulturgut präsentieren wollen. Und Fahrzeuge müssen sich nun mal bewegen. Also kommen wir zu den Leuten.“

Die Tour steht jedes Jahr unter einem anderen Motto. In Zeiten von Corona heißt es „Danke an die Transporthelden-Tour.“ Fehrenkötter ist sich sicher, dass auch durch die Krise sein Berufsstand wieder mehr in den Mittelpunkt gerückt ist.

In dritter Generation führt er das Unternehmen, das seinen Platz seit 19 Jahren in Ladbergen hat. Am Samstag seien alle herzlich eingeladen, so der Firmenchef, der mit Blick auf Corona dennoch eine etwas traurige Nachricht hat: „Eigentlich sind wir bis zu zehn Tage unterwegs – mit Menschen aus ganz Europa und hatten dieses Jahr vor bis nach Frankreich zu fahren.“ Die Fahrergruppe sei ansonsten „bunt durcheinander gemischt“: Holländer, Deutsche, Engländer, Schweizer und viele mehr. Ähnlich ist es bei den Maschinen: Bekannte Marken wie Büsing, Mercedes und Daimler reihen sich neben Schätze vergangener Tage von Henschel und Krupp: „Ab Ende der 1940er Jahre bis zu den jüngsten Oldtimern ist alles dabei.“

Mit der Zeit habe sich viel verändert: „Früher, als mein Opa noch fuhr, gab es schlechtere Straßen und die Fahrzeuge waren natürlich nicht mit heute zu vergleichen. Das einzige, was sie früher hatten, war Zeit – die fehlt uns heute.“ Und: „Ich bin zwar froh, dass wir es heute besser haben, aber schön sind die Maschinen trotzdem.“