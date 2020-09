Die konstituierende Sitzung des neu gewählten Gemeinderates ist am Donnerstag, 5. November, um 18 Uhr. Das teilte Henri Eggert , Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters, auf Anfrage der WN mit. Während der ersten Ratssitzung werden unter anderem die neuen Mitglieder verpflichtet.

Sieben Lokalpolitiker wurden neu in den Rat gewählt. Drei neue Mitglieder zählen die Grünen, die in Zukunft insgesamt fünf statt vier Mandate haben. In den gleich groß gebliebenen Reihen von CDU (8) und SPD (7) gibt es jeweils zwei neue Gesichter. Die FDP ist im neuen Rat nur noch mit zwei statt mit drei Sitzen vertreten.

Sechs der 22 Ratsmandate, also weniger als ein Drittel, wird mit Frauen besetzt. Während die CDU mit drei Frauen und fünf Männern immerhin auf eine Frauenquote von 37,5 Prozent kommt, zählt die SPD als zweitgrößte Fraktion bei sechs Männern nur eine Frau in ihren Reihen. Das entspricht einer Quote von gut 14 Prozent. Die mit 40 Prozent beste Frauenquote haben die Grünen. Bei ihnen sitzen zwei Frauen und drei Männern nebeneinander. Die beiden Ratsmandate der FDP gehen an Männer.

Insgesamt zählt der neue Rat 1053 Jahre, das entspricht einem Durchschnittsalter von 47,9 Jahren. Mit 54 Jahren im Durchschnitt sind die Grünen die „älteste“ Fraktion. Es folgen die FDP mit 51,5 und die CDU mit 49,1 Jahren. Die „jüngste“ Fraktion mit einem durchschnittlichen Alter von 41 Jahren ist die SPD, die mit mit der 22-jährigen Neele Kötterheinrich das jüngste Ratsmitglied in ihren Reihen zählt. Das mit 62 Jahren älteste Ratsmitglied ist Jörg Berlemann, Fraktionssprecher der Grünen.

Bei der Kommunalwahl am Sonntag traten die Jüngste und der Älteste in der Runde im Wahlbezirk 6 (DRK Kindergarten Abenteuerland) gegeneinander an. Mit einer Stimme Mehrheit gewann Neele Kötterheinrich hier das Direktmandat und setzte sich gegen den 40 Jahre älteren Berlemann durch.