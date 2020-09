„Interessierte Bauherren können sich um eines der Grundstücke bewerben können“, den Beschluss hat der Gemeinderat in seiner letzten Sitzung gefasst. Die Rede war von den beiden für den Bau von Mehrfamilienhäusern vorgesehenen Grundstücken im Baugebiet „Schulten Kamp“.

Die Verwaltung weist darauf hin, dass Bewerbungen um die Grundstücke die Erläuterung des vorgesehenen Bauvorhabens und eine grobe Kalkulation des Mietzinses enthalten sollten. Weiter sollten potenzielle Bauherren beachten, dass sich das geplante Vorhaben an die Maßgaben des Bebauungsplanes hält. Interessenten werden gebeten, sich telefonisch, per E-Mail oder per Post an die Gemeindeverwaltung zu wenden.