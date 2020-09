1800 Liter Löschwasser, Elektrolüfter und sogar ein Desinfektionsmittelspender sind an Bord. Das neue Löschfahrzeug „HLF10“ steht der freiwilligen Feuerwehr seit einer Woche zur Verfügung. In der kommenden Woche wird er offiziell von Bürgermeister Udo Decker-König für die Feuerwehr übergeben, aktuell werden die beiden Züge der Feuerwehr – die sich wegen Corona an unterschiedlichen Tagen treffen müssen – mit der Technik des Fahrzeuges vertraut gemacht.

Spätestens dann kann es losgehen, berichtet Andreas Keuer im WN-Gespräch. Der Leiter der freiwilligen Feuerwehr zeigt sich begeistert: „Das Fahrzeug hat viele technische Neuerungen, die uns das Leben einfacher machen werden.“ Vor vier Jahren seien die Verantwortlichen an die Gemeinde getreten, der Wunsch nach einem neuen Fahrzeug wurde vom Rat abgesegnet. Die Kosten für die Gemeinde belaufen sich auf 375 000 Euro.

Der Wagen dient als Hilfeleistungsfahrzeug und beerbt den „LF10“, mit dem die Ladberger seit 1992 unterwegs sind. Keuer schmunzelt: „Im gleichen Jahr bin ich in die Feuerwehr gekommen. Ich bin aber noch für viele Jahre mit voller Motivation dabei.“

„Der technische Fortschritt im Vergleich zum Vorgänger ist enorm. Jetzt können sich vier Kollegen gleichzeitig auf dem Weg zu einem Einsatz mit Sauerstoff versorgen“, sagt Keuer. Nützliche Geräte wie ein mobiler Wasserwerfer, eine neue Tauchpumpe oder eine Rettungsplattform, welche bei Bedarf ausgeklappt werden kann. Auch für die Hygiene der Kameradinnen und Kameraden ist gesorgt: Ein Wasserhahn zum Hände waschen sowie ein Spender für Desinfektionsmittel befinden sich im hinteren Bereich des Fahrzeuges. Zahlreiche Schläuche sowie eine Pumpe sind hier ebenfalls zu finden. Keuer: „Da müssen wir uns nicht neu erfinden. Die Pumpsysteme sind auf allen unseren Fahrzeugen gleich.“ Der Fuhrpark umfasst sieben Fahrzeuge, davon sind vier Löschfahrzeuge.

Zum Fahren des neuen Fahrzeuges ist ein Lkw-Führerschein notwendig. Keuer: „Die Technik macht zwar vieles einfacher, uns Feuerwehrmänner braucht man aber trotzdem noch.“