Fünf Gruppen im Sternen- und Sonnenhaus

„In Ladbergen findet man keinen größeren Spielplatz“, sagt Maja Hopfeld , Leiterin des evangelischen Familienzentrums. Stolz präsentiert sie den neuen Außenbereich des evangelischen Familienzentrums im Lenhartzweg. Seit dem 1. August des vergangenen Jahres kann sich die Einrichtung als solches nennen, das Zertifizierungsjahr ist jetzt ausgelaufen. Den offiziellen Titel trägt die Einrichtung seit Juni.

Ein großes Hinweisschild am Parkplatz informiert über die neuen Einrichtungen: Das „Sternenhaus“ ist der ehemalige „Sternenkindergarten.“ Wo einst das Gemeindehaus stand, befindet sich jetzt das „Sonnenhaus“ (wir berichteten). Außerdem weist das Hinweisschild darauf hin, dass in Zukunft das Büro der evangelischen Kirchengemeinde im ehemaligen „Sonnenkindergarten“ an der Kattenvenner Straße zu finden sein wird.

Die beiden Einrichtungen – Sonnen- und Sternenhaus – bieten seit Anfang August Platz für fünf Gruppen, das jüngste Kind ist laut Hopfeld aktuell ein halbes Jahr alt. Der neu gestaltete Außenbereich verbindet die beiden Einrichtungen miteinander.

Auf dem Spielplatz des „Sternenhauses“ ersetzt seit diesem Jahr ein bepflanzter Erdhügel mit Rutsche einen Spielturm, außerdem wurden die drei Gruppenräume durch Anbauten vergrößert. Die neue „Bobbycar-Strecke“ sei das neue Highlight für die Kinder. Bis zum Ende des Jahres bekommt die Einrichtung außerdem zwei Gartenhäuser zur Verfügung gestellt: „Damit wir auch all unsere Spielgeräte gut verstauen können“, so Hopfeld. Auf dem Außengelände des ehemaligen Gemeindehauses können die Kinder in einem großen Sandkasten toben. Im Gebäude selber erinnern lediglich vier mit Bibelsprüchen versehene Steintafeln an das ehemalige Gemeindehaus. Die Steintafeln befinden sich im Schlafraum der Einrichtung. Hopfeld erinnert sich beim Rundgang an eine Mutter, die sagte: „Unter Jesus schlafen – besser geht es doch nicht.“ Zwei Gruppenräume inklusive Nebenräumen, eine gemeinsame Küche sowie ein Raum zum sporteln und toben bieten der Rehkitz- und Igelnest-Gruppe reichlich Platz.

Hopfeld arbeitet seit 2015 in der Einrichtung, freut sich über das Ergebnis umfangreicher Umbaumaßnahmen und sagt: „Die Absprachen sowohl mit der politischen als auch der kirchlichen Gemeinde waren sehr unkompliziert.“