Frischer Wind im Rathaus

„Ich habe Respekt vor der Aufgabe, doch die Freude überwiegt“, fasst Neele Kötterheinrich ihren Gemütszustand wenige Wochen vor ihrem Start in die politische Arbeit zusammen. Die 22-Jährige wird am 5. November in der konstituierenden Gemeinderatssitzung als jüngstes Mitglied vereidigt. Bei der Kommunalwahl am 13. September ist es der Lehramtsstudentin gelungen, sich in ihrem Wahlbezirk gegen Jörg Berlemann, Fraktionssprecher der Grünen, durchzusetzen. „Damit habe ich nicht gerechnet, zumal Jörg echt gute Arbeit macht“, kommentiert sie das Ergebnis, das ihr mit einer Stimme mehr das Direktmandat für die SPD verschaffte.

Frischen Wind wird die junge Frau in das Gremium bringen, das sich zu mehr als zwei Dritteln aus Männern zusammensetzt. Dass sie mit ihren 22 Jahren noch nicht einmal halb so viele Lenze zählt wie das Durchschnittsalter von 47,9 Jahren, bereitet ihr keine Sorge. „Meine Stimme zählt genau soviel wie die anderen, da werde ich mich nicht unterbuttern lassen“, sagt sie selbstbewusst.

„Gerade in der Kommunalpolitik kann man viel erreichen“, begründet sie ihr Engagement, das ihr zwar nicht in die Wiege gelegt wurde, aber natürlich auch durch die langjährige politische Arbeit ihres Vaters Thomas Kötterheinrich beeinflusst sei, wie sie unumwunden einräumt. Die Interessen der jungen Ladberger liegen ihr besonders am Herzen. Sie möchte sich aber auch für Familien stark machen sowie alte und junge Menschen zusammenbringen. „Es wäre sehr schön, wenn die Generationen mehr Zeit miteinander verbringen, die Jüngeren die Älteren unterstützen würden“, bringt sie eines ihrer Ziele auf den Punkt.

Auch der Öffentliche Personennahverkehr ist ein großes Thema für die 22-Jährige, die aus eigener Erfahrung weiß, wie aufwendig es ist, aus Ladbergen wegzukommen respektive wieder nach Hause zu fahren. „Das ist zuviel“, sagt sie mit Blick auf ihre Nachhilfeschüler aus Flüchtlingsfamilien, die um 6 Uhr in Ladbergen losmüssen, um pünktlich zum Schulbeginn um 8 Uhr in Ibbenbüren zu sein. Das möchte Neele Kötterheinrich anders lösen. Um Münster und Osnabrück schneller erreichen zu können, schwebt ihr eine Bürgerbusverbindung zum Kattenvenner Bahnhof vor.

Ob bei den Spielplätzen, der Rollschuhbahn, der Umsetzung des Radverkehrskonzeptes oder der „Problemzone zwischen evangelischer Kirche und Eiscafé“, die für kleine Kinder gefährlich sei, die Studentin zählt einige Baustellen auf, die sie in den kommenden fünf Jahren gerne bearbeiten möchte.

Was die Digitalisierung in der Präsentation der Gemeindeverwaltung angeht, sieht sie ebenfalls Handlungsbedarf. „Ohne Facebook und Instagram geht es heute nicht mehr“, ist sie überzeugt. „Das muss moderner werden“, stellt sie klar, dass andere Gemeinden deutlich aktiver und aktueller unterwegs seien. Auch einen Livestream der öffentlichen Sitzungen kann sie sich vorstellen, damit die Bürger, die Rat und Ausschüsse nicht vor Ort verfolgen können, die Chance haben, das Geschehen live zu verfolgen oder nachher zu schauen. Gerade zu Corona-Zeiten sei das eine gute Lösung. Und vielen sei gar nicht bewusst, dass sie an den Sitzungen teilnehmen dürften, weiß sie.

„Ich finde es gut, dass sich die SPD für sozial schwächere Menschen einsetzt“, begründet Neele Kötterheinrich, warum sie seit dreieinhalb Jahren Mitglied des Ladberger Ortsvereins ist. Das passt gut zu ihrer Lebenseinstellung. „Ich helfe einfach gerne Menschen“, erläutert sie, warum sie jetzt auch aktiv in der Politik mitmischen und sich zum Wohl aller Bürger ihres Heimatortes einsetzen möchte.