Als Wünsche Wirklichkeit wurden

Gebürtig kommt Fritz Lubahn aus Münster, Ladbergen bezeichnet er aber schon lange als seine Heimat. Ein Grund dafür ist die katholische St. Christopherus-Kirche. Den Ladbergener Ortskern prägt sie seit 40 Jahren. Bei deren Anfängen war Lubahn dabei. Er blickt gerne zurück.

Gleich zwei prall gefüllte Bilderalben liegen auf seinem Tisch – Fotos, die an die Anfänge erinnern. Lubahn, der 1973 mit seiner Frau nach Ladbergen gezogen war, war dabei, als Münsters damaliger Bischof in Ladbergen empfangen wurde. Die Katholiken, die in Ladbergen seit jeher in der „Unterzahl“ sind, brachten eine Bitte vor: „Wir suchten eine neue Heimat und wollten uns vergrößern.“ Lubahn schildert: „Bei uns in Münster gab es bereits damals so viele schöne Kirchen. Als ich nach Ladbergen kam, war ich schon etwas überrascht vom Anblick der katholischen Kirche .“ Den Wunsch nach einer Vergrößerung hegte er nicht alleine.

Die Bevölkerung Ladbergens und damit auch die Zahl der Katholiken ist laut Lubahn schon in den 70er-Jahren gewachsen: „Unsere alte Kirche gegenüber vom Restaurant Tannenhof reichte nicht mehr aus.“ Der Bau dieses Gotteshauses aus Holz mit einer 250 Quadratmeter großen Halle wurde im Herbst 1961 beendet, 1980 wurde die sogenannte Notkirche verkauft und kurz darauf abgerissen. Heute stehen dort Häuser. Auch ein kleines Gemeindehaus habe es in Ladbergen gegeben.

Das Bistum kam dem Wunsch sich zu vergrößern nach. Die Gesamtkosten für den Neubau beliefen sich auf 1,4 Millionen D-Mark, die katholische Gemeinde musste 100000 als Eigenleistung aufbringen. Lubahn: „Dazu haben wir einen Kirchbauförderungskreis gegründet. Viele Ladberger haben gespendet. Auch die regelmäßige Einnahme durch Basare haben uns sehr geholfen.“ Insgesamt sei es eine „Gemeinschaftsleistung“ gewesen. Bekannte Ladberger wie Ludwig Pils, Florian Struck und Bernhard Riebrandt seien mit Lubahn ebenfalls im Förderkreis gewesen.

Während der Bau einer Kirche nach Ende des Zweiten Weltkrieges keine Seltenheit war, war es zu Beginn der 80er-Jahre bereits etwas Besonderes sagt Lubahn. Die Pflasterung vor der Kirche sei in Eigenleistung übernommen worden: „Da haben viele junge Leute mitgeholfen.“ Bereits 1975 wurde der katholische Kindergarten gebaut, 1985 dann die Pfadfinder gegründet. Die treffen sich bis heute im Pfarrzentrum. „Auch das wurde bereits 1980 gebaut. Somit hatten wir einen guten Raum, um zusammen zu kommen.“

Am 10. August 1980 wurde die Kirche eingeweiht, Lubahn war damals Vorsitzender des Pfarrgemeinderates und erinnert sich noch gut: „Der Kirchraum war bis auf den letzten Platz gefüllt. Das Interesse war riesig. Und wir alle waren sehr froh, dass unser Vorhaben so unkompliziert geklappt hatte.“ Innerhalb von zwei Jahren sei auf dem einstigen Waldstück an der Ecke Waldseestraße/Tecklenburger Straße die Kirche erbaut worden. Lubahn half bei kleineren Arbeiten und schoss viele Bilder: „Es ist sehr schön diese Fotos zur Erinnerung zu haben. Ich bin immer wieder mal zur Baustelle gefahren, durfte auf die Baugerüste steigen und den Fortschritt dokumentieren.“

Erster Pfarrer in Ladbergen wurde Gerhard Ernst, damals 33 Jahre jung. Bis 1981 war er in Ladbergen tätig. Bereits damals schmückten Werke des Künstlers Dr. Egon Lichte den Innenraum der Kirche. Für Lubahn sind eine Madonna-Figur im Eingangsbereich, die Statue des heiligen Christopherus im Innenhof der Kirche sowie die bunten Kirchenfenster und der Osterleuchter künstlerische Highlights.

Auch nach 40 Jahren besucht er regelmäßig die Gottesdienste am Sonntagmorgen, nur unweit der Kirche wohnt Lubahn gemeinsam mit seiner Frau und sagt: „Für mich bedeutet diese Kirche Heimat – mit all ihren Verzierungen und Erinnerungen.“