Gewinnzone ist wieder in Sicht

Zur Generalversammlung hatte die Agritura Raiffeisen eG eingeladen. Doch wo sonst der größte Saal kaum reichte, fanden sich diesmal nur 70 Mitglieder ein. Die Öffentlichkeit war, wie bereits im vergangenen Jahr, nicht eingeladen. Doch gab Jürgen Aumann , geschäftsführendes Vorstandsmitglied, auf Nachfrage ausführlich Auskunft über die Entwicklung der erst vor wenigen Jahren fusionierten Genossenschaft, die 1270 Mitglieder, zehn Filialen und 170 Mitarbeiter zählt und von Hopsten bis Borgholzhausen reicht.

Aumann ist seit Oktober 2018 Geschäftsführer der Agritura, zunächst gemeinsam mit Jan-Bernd Krieger, der Ende 2019 aus dem Unternehmen ausgeschieden ist. Das Geschäftsjahr 2018 war geprägt vor allem von einem Fehlbetrag von 1,9 Millionen Euro im Jahresergebnis. Das Minus im jetzt vorgestellten Geschäftsjahr 2019 fiel mit 390 000 Euro deutlich niedriger aus. Standortschließungen, Personalrückstellungen und zusätzliche Grunderwerbssteuer nach der Fusion hätten das Ergebnis verschlechtert. Auslastungsverbesserung und eingeleitete Schritte wiederum haben deutlich Wirkung gezeigt, sagte Aumann. Zu diesen Schritten gehörte auch die Schließung von drei Standorten in Hopsten, Bad Iburg und Borgholzhausen. Bevor sich eine Schließung aber bilanziell positiv auswirkt, sei sie erst mit Zusatzkosten verbunden.

Es gab auch Positives zu berichten. Aumann nennt hier das Umsatzplus von neun Prozent auf insgesamt 69,5 Millionen Euro. „Wir haben verlorenes Terrain zurückerobert und neue Kunden gewonnen“, kommentiert Aumann. Im Einzelhandel gab es ein Plus von 6,4 Prozent, bei Baustoffen und Energie jeweils zehn Prozent und im nach wie vor wichtigen Agrarbereich Futter und Getreide sogar 16 respektive 17 Prozent. Auch die Auslastung des großen Futtermittelmischwerks in Ladbergen wird allmählich zufriedenstellend. 110 000 Tonnen Umschlag bedeuten laut Aumann einen Zuwachs von 30 Prozent zum Vorjahr, der dank neuer Kunden und Kooperationen mit anderen Genossenschaften erzielt werden konnte. Gleichwohl gebe es noch Luft nach oben. Höhere Auslastung und Umsatz und ein strenges Kostenreglement sollen ab 2020 wieder Gewinne einfahren.

Die Hauptverwaltung hat inzwischen ihren alten Standort Riesenbeck verlassen und in Saerbeck ein Haus bezogen. Am Standort Münsterstraße in Riesenbeck wurde die Baustoffsparte vom bisherigen Markt nicht nur räumlich getrennt und vergrößert.Sie firmiert jetzt unter BHG Bauhandelsgesellschaft Kattenvenne und ist eine 100-prozentige Agritura-Tochter. Das landwirtschaftliche Geschäft mitsamt dem Lager für Pflanzenschutzmittel konzentriert sich jetzt ganz auf den Standort im Lerchengrund. Auf diese Weise soll der Baustoffbereich an der Münsterstraße gestärkt und neu bestückt werden.

Der Agrarbereich ist mit 75 Prozent Umsatzanteil nach wie vor das umsatzstärkste Segment. Allerdings wachse der Nicht-Agrarbereich stetig. Herausforderung der kommenden Jahre sei es, den Futtermittelanteil weiter auszubauen, obwohl der Gesamtbedarf auf dem Markt rückläufig ist. Ursachen dafür sieht Aumann unter anderem in den Einschränkungen der Düngerausbringung und in der afrikanischen Schweinepest. Der Druck auf die Landwirtschaft sei erheblich. So sei der Ferkelpreis über Nacht regelrecht eingebrochen.