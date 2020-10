Mit parteilosen Bürgermeistern hat Ladbergen seit mehr als 20 Jahren Erfahrung. Gute Erfahrung! Torsten Buller möchte dass das so bleibt. Aktuell ist der zukünftige Verwaltungschef zwischen zwei Jobs unterwegs. Während er im Landesministerium, sein letzter Arbeitstag in Düsseldorf ist am 29.