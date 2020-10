Auf der Sporthalle am Rott tut sich was. Auf insgesamt 2278 Quadratmetern werde im Rahmen des Sanierungskonzepts Grundschule und Sporthalle II ein Gründach angelegt, erklärt Alexandra Kattmann auf Nachfrage der Westfälischen Nachrichten . 1250 Quadratmeter davon seien die obere Dachfläche direkt über der Halle, 1028 Quadratmeter bezögen auf sich auf die untere Dachfläche über den Nebenräumen wie den sanitären Anlagen, Umkleiden, dem Foyer und über dem Jugendzentrum.

Das Flachdach der vor rund 40 Jahren gebauten Sporthalle ist undicht und soll nicht nur repariert, sondern auch energetisch verbessert werden, erläutert Ladbergens Klimaschutzmanagerin im Gespräch. Die Kiesschicht wird abgetragen, eine Dämmung aus 18 Zentimeter dicker Steinwolle aufgebracht und das Ganze neu abgedichtet. Der Austausch der Lichtkuppeln sei eine weitere energetische Maßnahme, ergänzt sie.

Anschließend werde das Dach „extensiv begrünt“, erläutert Alexandra Kattmann das weitere Prozedere. In einer Substratschicht würden niedrige, gegen Dürre resistente Moose und Sedumpflanzen für „einen sehr guten Schutz gegen Hitze und Licht“ sorgen, beschreibt sie die Vorteile der Bepflanzung. Das so ausgerüstete Dach binde nicht nur elf Tonnen Kohlendioxid (CO) pro Jahr, sondern sei auch ein hervorragender Wasserspeicher und damit ein guter Schutz für die Ladberger Kanalisation, sagt die Klimaschutzmanagerin mit Blick auf die steigende Gefahr von Starkregenfällen, mit denen angesichts des Klimawandels vermehrt zu rechnen sei.

Das Dach sei durch die Begrünung in Zukunft besser gegen die Sonne geschützt als zuvor durch die Kiesschicht, sodass mit einer deutlich längeren Lebensdauer zu rechnen sei, hebt Alexandra Kattmann einen weiteren Vorteil der Baumaßnahme, die voraussichtlich in einigen Wochen abgeschlossen wird, hervor.

Weitere Arbeiten werden während der aktuellen Herbstferien auf der Grundschule und dem Rathaus durchgeführt. Auf den Dächern der beiden Gebäude werden Photovoltaikanlagen installiert, die planmäßig im November ans Netz gehen sollen.

Die Anlage auf der Schule werde rund 99 Kilowatt-peak (kWp), die auf dem Dach der Verwaltung 18 kWp Strom erzeugen, weiß die Klimaschutzmanagerin.