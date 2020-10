„Faktisch zweiter Lockdown“

Welche Auswirkungen haben die Reisewarnungen in den Herbstferien auf den Flugbetrieb am FMO ?

Rainer Schwarz : Wir erleben ja derzeit so etwas wie eine Stigmatisierung des Reisens. Dennoch gilt: Wo das Infektionsgeschehen gering ist, keine Reisewarnung und Quarantänepflicht besteht, da wird nach wie vor geflogen, wie zum Beispiel nach Griechenland. Die vom FMO aus angebotenen Flüge nach Kreta, Kos und Rhodos sind komplett ausgebucht. Die Veranstalter haben die zunächst bis Ende der Herbstferien vorgesehenen Flüge bis Ende Oktober verlängert. Das zeigt, dass die Menschen auch derzeit nach wie vor Urlaubsreisen nachfragen, wenn sie verlässliche Rahmenbedingungen vorfinden.

Die besten touristischen Ziele waren in den Herbstferien immer Mallorca und die Türkische Riviera. In welchem Maße ist der Flugverkehr nach Spanien und in die Türkei aufgrund der coronabedingten Reisewarnungen eingebrochen?

Rainer Schwarz: Wegen Reisewarnung, Zwangsquarantäne und umstrittenen Testpflichten ist der Reiseverkehr nach Mallorca und in die Türkei für die Herbstferien faktisch zum Erliegen gekommen. Im Vergleich zum vergangenen Herbst gehen die Fluggastzahlen um 80 Prozent zurück. Von über 200 Flügen, die im vergangenen Herbst noch nach Mallorca und nach Antalya durchgeführt wurden, sind es in diesen Herbstferien noch acht nach Mallorca und 15 nach Antalya. Die Auslastung der einzelnen Maschinen auf diesen Strecken liegt dabei unter 50 Prozent.

Haben Sie auch schon den Winter mit Flugzielen wie den Kanarischen Inseln abgeschrieben?

Rainer Schwarz: Solange ganz Spanien mit den Balearen und den Kanarischen Inseln von der deutschen Reisewarnung betroffen ist, können wir die traditionellen Winter-Flugziele am FMO abschreiben. Wenn man nicht mal mehr auf die Kanaren fliegen kann, ist es für eine Airline darüber hinaus auch nicht sinnvoll, im Winter einen Flieger am FMO zu stationieren. Wir behalten in den kommenden Wochen somit genau im Blick, inwiefern die Bundesregierung die Kanaren aufgrund der sinkenden Infektionszahlen von der aktuell noch bestehenden Reisewarnung ausnimmt.

Wie viele Fluggäste erwarten Sie im Corona-Jahr 2020 insgesamt?

Rainer Schwarz: Bis einschließlich September hatten wir rund 200 000 Passagiere. Wir erwarten in diesem Jahr zwischen 220 000 und 250 000 Passagiere. Das bedeutet einen coronabedingten Rückgang der Fluggastzahlen von rund 75 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Wie optimistisch sind Sie, dass das Jahr 2021 ein besseres für den FMO wird?

Rainer Schwarz: Das lässt sich aktuell nur schwer einschätzen. Der Luft- und Raumfahrtkoordinator der Bundesregierung erwartet einen sprunghaften Anstieg des Luftverkehrs im nächsten Jahr, wenn es eine vernünftige Impfstrategie und offene Reiseziele gibt. Solange sich aber – wie derzeit – die Spielregeln des Reisens im 24-Stunden-Rhythmus ändern, werden die Menschen verständlicherweise die Buchung einer Urlaubsreise weiterhin scheuen.

Die Politik muss auf Risikogebiete reagieren. Wie könnte künftig dennoch vermieden werden, dass der Tourismus in großen Teilen zum Erliegen kommt?

Rainer Schwarz: Wir brauchen verlässliche, verständliche und vor allem verhältnismäßige Regelungen – von allem sind wir weit entfernt. Ein Beispiel: Die Leute waren bereit, in den Urlaub zu fliegen, wenn sie sich nach Ankunft am Flughafen testen lassen können und nicht automatisch in Zwangsquarantäne müssen. So sind mit großem Aufwand Teststationen an den Flughäfen geschaffen worden, die auch hervorragend angenommen wurden. Nun sollen diese Einrichtungen nach nur wenigen Wochen wieder geschlossen werden, um die Leute nach dem Urlaub stattdessen in Quarantäne zu schicken. Zwangsquarantäne für Auslandsreiserückkehrer bedeutet für weite Teile der Tourismuswirtschaft faktisch einen zweiten Lockdown.

Erwarten Sie, dass die kommunalen Gesellschafter zustimmen, den Corona-Schaden in Höhe von zehn Millionen Euro für 2020 und 2021 zu bezahlen?

Rainer Schwarz: Hierzu haben wir eine eindeutige Beschlussempfehlung des FMO-Aufsichtsrats. Ich gehe fest davon aus, dass die Aufsichtsratsmitglieder, die sich einstimmig für den Ausgleich des coronabedingten Schadens ausgesprochen haben, sich dieses Votum auch in ihrem jeweiligen Kreistag beziehungsweise Stadtrat bestätigen lassen. Dann können wir den Beschluss auch umsetzen.

Wann erwarten Sie, dass der FMO wieder auf Vorkrisen-Niveau ist und eine Million Passagiere aus Greven abheben?

Rainer Schwarz: Auch das ist schwer zu prognostizieren. Klar ist, dass es einen deutlichen Nachholbedarf im touristischen Bereich gibt. Die Airlines stellen sich am FMO derzeit für 2021 so auf, dass alles, was vor Corona sowohl bezüglich der Ziele als auch bezüglich der Frequenzen erreichbar war, für den kommenden Sommer bereits buchbar ist. Die Fluggesellschaften wissen, dass sehr viele ihrer Kunden aus diesem Sommer noch ein gültiges Ticket haben, das sie über eine Umbuchung im kommenden Sommer nutzen wollen.

Wann wird der FMO sich wirtschaftlich selbst tragen können und schwarze Zahlen schreiben?

Rainer Schwarz: Wenn die Corona-Schäden beseitigt sind. Ohne Corona hätten wir bei mehr als eine Million erwarteten Fluggästen in diesem Jahr bereits ein ausgeglichenes Betriebsergebnis erzielt.

Flugreisen gelten als klimaschädlich. Wie sieht die Zukunft von ökologischeren Flugzeugen aus?

Rainer Schwarz: Die Zukunft gehört voraussichtlich elektrisch betriebenen Flugzeugen. In den USA gehen diese Flugzeuge bereits in den Probebetrieb, und man rechnet damit, dass sie in zwei bis drei Jahren eine Zulassung in den Vereinigten Staaten bekommen. Dabei handelt es sich um Fluggeräte für rund 20 Passagiere, weil dies bei größeren Flugzeugen – zumindest derzeit – technisch nicht umsetzbar ist. Das Zeitalter des emissionsfreien Fliegens wird also im Regionalverkehr beginnen und damit vor allem an Regionalflughäfen wie dem FMO.

Warum kann die Bahn den Flugverkehr auch auf innerdeutschen Zielen auf absehbare Zeit nicht ersetzen?

Rainer Schwarz: Nach München, unserem größten innerdeutschen Ziel, ist die Fahrtzeit mit fünfeinhalb Stunden viel zu lang. Dabei müssen Umsteigepassagiere vom Münchener Hauptbahnhof noch einmal 40 Minuten mit einer S-Bahn zum Flughafen fahren. Daran wird auch der von der Deutschen Bahn geplante „Deutschlandtakt 2030“ nichts ändern. Nach Frankfurt, unserem zweitwichtigsten Ziel, haben wir zu 90 Prozent Umsteigepassagiere, für die bisher die Problematik des Umsteigegepäcks auch nicht ansatzweise gelöst ist. Gerade in Zeiten immer stärker steigender Sicherheitsvorschriften zeichnet sich auch zukünftig keine Lösung ab.

Warum nutzen Geschäftsreisende nicht die aktuelle Zugverbindung von Osnabrück nach Frankfurt?

Rainer Schwarz: Zurzeit gibt es einen durchgehenden ICE von Osnabrück zum Frankfurter Flughafen um 7.30 Uhr, der um 10.50 Uhr in Frankfurt ankommt. Bis der Passagier – und sein Gepäck – dann am Flughafen eingecheckt ist, sind die Flugzeuge Richtung USA und Asien in der sogenannten „Morgenwelle“ bereits gestartet. Wenn man statt des Zubringerflugs am Morgen vom FMO also auf den Zug setzt, müsste man bereits am Vorabend die Bahn nehmen und dann im Hotel übernachten, um die Frankfurter Interkontinentalverbindungen zu erreichen. Dazu sind Passagiere verständlicherweise in aller Regel nicht bereit.

Scheitert es somit mindestens in den kommenden zehn Jahren am schlechten Alternativangebot der Deutschen Bahn, die innerdeutschen Flugverbindungen vom FMO durch die Bahn zu ersetzen?

Rainer Schwarz: Ja, dies gilt zumindest für die wichtigen Verbindungen zu den Drehkreuzen in München und Frankfurt. Flugstrecken zu dezentralen Zielen wie Berlin und Stuttgart sind bei entsprechendem Angebot der Bahn im „Deutschlandtakt 2030“ durchaus substituierbar, wenn der Kunde das möchte.

Die Umweltorganisation BUND kritisiert in einer Studie kleinere Flughäfen als überflüssig. Der FMO erhielt dabei aus Sicht der Umweltschützer die „dunkelgelbe Karte“, da er „dauerhaft von hohen Subventionen für den laufenden Betrieb abhängig“ sei und „nicht zur Konnektivität der Region beitragen“ würde. Muss sich der FMO verkleinern, um wirtschaftlicher arbeiten zu können?

Rainer Schwarz: In dieser Diskussion drängt sich schon der Eindruck auf, dass diejenigen, die immer schon ihre Probleme mit der Luftfahrt hatten, versuchen, die Gunst der Stunde zu nutzen – nach dem Motto: Wenn nicht jetzt, wann dann? Dies geschieht mit fragwürdigen Methoden. So vergibt der BUND eine Studie an ein im Verkehrsbereich völlig unbekanntes Institut, das dann auch – fast erwartungsgemäß – mit nicht haltbarer Methodik arbeitet. Ein Beispiel: Wenn ein Flughafen wie der FMO mit über 40 Prozent Geschäftsreiseverkehr „nicht zur Konnektivität der Region beiträgt“. muss man sich schon fragen: Wer dann? Nun sind wir zwar in der Gnade, dass wir der Studie zufolge den FMO nicht schließen müssen, wie die Untersuchung für die Hälfte aller deutschen Regionalflughäfen fordert. Wer aber die Schließung einer langfristig angelegten Infrastruktureinrichtung wegen einer temporären Krise fordert, auch wenn diese Krise über mehrere Monate andauert, sollte schon wissen, was er damit langfristig anrichtet.

Wie kompliziert wäre es, einen Regionalflughafen nach einer Schließung wieder zu öffnen?

Rainer Schwarz: Wenn der Flugverkehr in zwei bis drei Jahren wieder boomt – wie es nach den anderen Krisen stets zu beobachten war – dann ist es nach deutschem Planungs- und Umweltrecht nahezu unmöglich, einen einmal geschlossenen Flughafen wieder zu reaktivieren. Diese langfristig gewachsene Infrastruktur wäre ein für alle Mal zerschlagen. Jede Wirtschaftsregion muss sich daher genau vor Augen führen, ob sie sich das langfristig leisten kann. Wenn in Münster jetzt beispielsweise eine Batterieforschungsfabrik entsteht oder im Kreis Steinfurt 300 neue Hightech-Arbeitsplätze im Wasserstoffbereich geschaffen werden, dann braucht man dafür internationale Spezialisten. Um solche Fachkräfte zu gewinnen, muss eine Region international erreichbar sein.