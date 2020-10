„LaLeLi“ steht für die drei Orte Ladbergen, Lengerich und Lienen und seit einigen Jahren für eine Menge Spaß und Action für Kids und Jugendliche. Zurzeit sind Herbstferien. Damit die Kids keine Langeweile haben, bieten die Jugendzentren ihnen eine ganze Menge: Wie am vorletzten Samstag beim Parkour-Workshop in der Rottsporthalle in Ladbergen. Die Veranstaltung fand im Rahmen des Kulturrucksacks statt. 24 Mädchen und Jungen waren der Einladung gefolgt.

Beim Hindernislauf waren die Kids nicht alleine. Gemeinsam mit Pascal Runde und Delshah Mohammad Ali, zwei erfahrenen Sportlern des Vereins Parkour Münster, übten sie die Bewegungsabläufe ein. Den beiden war die Freude am Spiel mit den Jugendlichen merklich anzusehen. Die beiden Trainer haben gut dafür gesorgt, dass das Training sicher war und den Kindern machte. Nach fünf Stunden Programm waren die Kids erschöpft aber glücklich über ihre neu erlernten Parkour-Fähigkeiten, heißt es im Bericht der Jugendzentren. Fotografisch begleitet wurde das Projekt von Mirjana Nowak. Die Fotos können demnächst auf der Homepage bewundert werden.

Weitere Programmpunkte waren Ausflüge zur Trampolinhalle „Upsprung“ in Osnabrück und zum Lasertag in Ibbenbüren. In dieser Woche steht das große Legoprojekt im Rahmen des Kulturrucksacks an. Donnerstag und Freitag werden die Kinder gemeinsam an einer riesigen Legostadt in der Aula der Waldorfschule bauen.