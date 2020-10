Aldi-Eröffnung im Dezember

Noch reihen sich die Bullis einiger Firmen entlang der Tecklenburger Straße, Bagger fahren über die Baustelle und ein Kran sowie Dixi-Klos machen deutlich, dass die Arbeiten auf der Baustelle zurzeit im vollen Gange sind. Anfang Dezember soll der Aldi-Markt eröffnen, im Frühjahr 2021 das Wohnhaus fertig gestellt sein.

Dies gab gestern Architekt Matthias Berlekamp vom Büro Hillebrand und Berlekamp aus Greven auf Anfrage unserer Zeitung bekannt. Das Wohnhaus hat er gemeinsam mit dem Ladberger Paul Gerhard Welp im Auftrag des Investors Richter Wohnbau aus Greven geplant. Tecklenburger Straße 2 lautet die Adresse des neuen Komplexes.

Auf dem 5 000 Quadratmeter großen Grundstück am Kreisverkehr wird seit Mitte Februar gebaut. Neben dem Markt entstehen dort 24 Wohneinheiten in einem vierstöckigen Mehrfamilienhaus. Mit einer Photovoltaikanlage auf dem Dach sowie einer Wärmepumpe-Heizung habe das Gebäude ein „rundes Energiekonzept“, so Berlekamp. Außerdem wird es einen begrünten Außenbereich und 24 Auto-Stellplätze geben, die sich zum Teil unter dem Gebäude befinden.

Dass der Markt Anfang Dezember eröffnen kann, sei zwar ein ambitioniertes Ziel, aber machbar. Kurz nach Ostern hatten die Bauarbeiten für den Aldi-Markt begonnen. Berlekamp sagt: „Wir liegen gut in der Zeit und sind sehr zufrieden mit dem Fortschritt.“ Auch Corona habe den Zeitplan nicht durcheinandergewirbelt: „Wir hatten zwar mal Quarantäne-bedingte Ausfälle von Mitarbeitern oder längere Wartezeiten, beispielsweise bei einer Betondecke, aber keine größeren Probleme.“ Das Interesse der Ladberger am aktuellen Stand der Dinge sei enorm. Berlekamp: „Das war von Anfang an schon so. Es fragen immer sehr viele Leute bei uns nach.“

Die Gerüchteküche um den Zeitpunkt einer möglichen Eröffnung brodelte bereits in den sozialen Medien. Dabei ging es auch um die Zukunft des alten Aldi-Standortes an der Kattenvenner Straße. Wie wird dieser genutzt, wenn Aldi zur Tecklenburger Straße umgezogen ist? Bauamtsleiter Tim Lutterbei gegenüber den WN: „Die Gespräche zu diesem Standort laufen gerade noch. Ergebnisse, die zu vermelden wären, gibt es aber zurzeit noch keine.“

Der Markt wird über eine Gesamtfläche von 1600 Quadratmetern verfügen und bekommt 58 Stellplätze. Berlekamp: „Zur Eröffnung sollen die Außenarbeiten fertig sein. Danach folgt der Innenausbau des Wohnhauses. Den Abschluss machen die Landschaftsgärtner, die den Außenbereich Richtung Kreisverkehr fertigstellen werden.“