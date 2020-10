Jetzt hat es die Gemeinde schriftlich: 136 Kilometer Wege im Außenbereich sind aktuell in einem „ganz guten“ Zustand. Wenn das so bleiben soll, muss sie mit erheblichen Kosten rechnen. Das wurde bei der Abschlusspräsentation des Wirtschaftswegekonzeptes am Mittwochabend deutlich.

Im Frühjahr hatte die Gemeinde in Zusammenarbeit mit der Gesellschaft für kommunale Infrastruktur (Ge-Komm) mit der Erfassung des Ist-Zustands begonnen ( WN berichteten). Zwar wurden die Bürger bei der Konzepterstellung einbezogen, deren Interesse sei aber schnell abgeflacht, sagte Tim Lutterbei. „Die Online-Beteiligung war sehr gering“, bedauerte der Bauamtsleiter. Schwach war auch die Resonanz auf die Einladung zur Präsentation. Nur zehn Besucher verfolgten die Ausführungen von Ge-Komm-Geschäftsführer Eugen Bitjukov .

Das Unternehmen hatte auf seinen Fahrten rund um das Heidedorf alle Wege fotografisch dokumentiert und den Zustand für „im Großen und Ganzen ganz gut“ befunden, so Bitjukov.

Es wurde deutlich, dass der größte Teil der Strecken als Hauptwirtschaftswege beziehungsweise als untergeordnete Wirtschaftswege mit Fußgängerverkehr genutzt wird. 128 Kilometer sind befestigt. Einzelmaßnahmen sieht die Ge-Komm auf knapp 87 Kilometern als erforderlich an. Als „in Ordnung“ wurden Strecken von insgesamt 1415 Metern vermerkt.

„Die meisten Wege in Ladbergen können so erhalten werden, wie sie sind“, so Bitjukovs Fazit. Er riet aber dazu, fast neun Kilometer kurzfristig zu sanieren beziehungsweise zu verstärken. Mittel- und langfristig, das heißt innerhalb der nächsten zehn bis 20 Jahre, sieht er auf etwa 39 Kilometern Handlungsbedarf.

Das wird teuer, denn allein die Erhaltung im Bestand, also die betriebliche Unterhaltung und einfache Instandsetzung der knapp 87 Kilometer Wirtschaftswege schätzt das Unternehmen auf mehr als 300 000 Euro im Jahr. Bei der notwendigen Sanierung der knapp neun Kilometer sieht es, grob geschätzt, einen Finanzbedarf von mehr als drei Millionen Euro in den kommenden fünf Jahren. „Irgendwann werden sie nicht darum herumkommen, diese Wege zu sanieren“, so Bitjukov. „Jetzt ist noch alles gut, das wird aber nicht so bleiben.“

„Das ist schon eine Hausnummer“, kommentierte ein Besucher die Zahlen und die Aussichten. Bitjukov wies auf verschiedene Fördermöglichkeiten hin. Jetzt ist die Politik am Zug.