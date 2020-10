Soziale Projekte profitieren

Für Markus Oelrich und die weiteren Mitglieder der Clubs Rotary, Inner Wheel und Rotaract Tecklenburger Land ist dieser Termin in jedem Jahr ein ganz besonderer Tag. Denn mit der Vorstellung des neuen Adventskalenders der Vereinigungen ist auch die weitere Unterstützung sozialer Projekte sichergestellt. Und dass der Kalender in seiner Auflage von 3200 Stück auch trotz aller Schwierigkeiten im Corona-Jahr bereits Anfang Dezember ausverkauft sein wird, da sind sich die Beteiligten sicher.

Zum 14. Mal geht der Adventskalender des Rotary Clubs an den Start. Die Aktion hat eine beeindruckende Bilanz: So wurden im Lauf der Jahre insgesamt circa 270 000 Euro Reinerlös für soziale Projekte erwirtschaftet, davon gingen 160 000 Euro in die Stammzellentypisierung. Aus ihr wurden schon mehrere Menschen identifiziert, die ihr Knochenmark an Erkrankte spenden konnten. Auch vielfältige Projekte und die regionale wie auch internationale Jugendförderung profitierten aus dem Verkauf der Adventskalender, wie Markus Oelrich (Vorsitzender des Rotary Club) beim offiziellen Start berichtete. Finanziert wird zudem der Rotary-Jugendsozialpreis für herausragendes Engagement junger Menschen.

Aber natürlich brachte die Aktion auch den 36 000 Käufern etwas, denn es gab zahlreiche Reise-, Einkaufs- und Verzehrgutscheine sowie viele Sachpreise zu gewinnen. Das ist auch in diesem Jahr wieder so. Als Hauptgewinn winkt eine Wochenend-Reise in das Hotel Adlon in Berlin für zwei Personen.

Bewundert wurde von den RC-Mitgliedern sowie Landrat Dr. Martin Sommer und Anja Karliczek (Bundesministerin für Bildung und Forschung sowie Mitglied im RC) die besonders schöne Gestaltung des Adventskalenders, der mit einem historisch-winterlichen Motiv der Altstadt Lengerichs, angefertigt von Foto Kiepker und bearbeitet durch Schubert Fotografie (Ladbergen), ein Hingucker in der Weihnachtsdekoration sowohl vorab eine schöne Geschenkidee ist. Hinter den 24 Türchen finden sich wieder Motive, die von Renate Pfenning (Inner Wheel Club) malerisch gestaltet wurden.

Es sei ihm eine Ehre, die Schirmherrschaft für die Adventskalender-Aktion zu übernehmen, sagte Dr. Martin Sommer in seinem Grußwort. „Ich bin von dem Projekt überzeugt und sehr beeindruckt“, erklärte er mit Blick auf die Bilanz.

Anja Karliczek betonte die Bedeutung solcher Projekte, die gerade in diesen Zeiten große Not lindern können. „Wir müssen diejenigen, die gut durch diese Krise kommen, darauf aufmerksam machen, dass sie auch an die denken müssen, denen es nicht gut geht.“ Diese beiden Enden gelte es zusammenzubinden. „Jeder kann etwas dafür tun“, so die Politikerin und RC-Mitglied. Die Adventskalender-Aktion sei ein sehr gutes Beispiel dafür.

Mit einigen Worten lobte Britta Lewedag (RC) die schöne Gestaltung des Kalenders aus, ebenso wie Gerhard Kamlage (Präsident RC): „Die Leute kommen auf uns zu und freuen sich schon auf den Adventskalender“, sagte er. Und alle Beteiligten der Aktion freuen sich schon jetzt auf den Zeitpunkt, an dem alle Kalender verkauft sind und die Projekte weiterhin gefördert werden können.

Zu kaufen ist der Kalender zum Preis von zehn Euro an folgenden Stellen:

In Tecklenburg: Howe-Kienemann, Markt 8 und Berg Apotheke, Altstadtparkplatz 1.

In Lengerich: Schuhhaus Neyer, Im Hook 3-5; Café Famano, Münsterstraße 14; Fleischerei Sundermann, Bahnhofstraße 9 und Foto Kiepker, Bahnhofstraße 32.

In Ladbergen: Dorfbuchhandlung, Dorfstraße 12

In Lienen: Apotheke zur Robbe, Hauptstraße 22;

In Recke: Buchhandlung Volk, Vogteistraße 8; Schwefelbad Steinbeck und Restaurant Landhaus Steinbeck, Bad 40; ZMZ, Pottkamp 3;

In Hopsten: Globus Apotheke, Schapener Straße 4b;

In Ibbenbüren: Modehaus Löbbers, Oberer Markt 7; Optik und Schmuck Rottler, Bahnhofstraße 19; Maler Wiegers, Große Straße 28; Aktiv Optik, Bachstraße 8; Dekoration Lütkemeyer, Droste-Hülshoff-Straße 11a; Hotel Leugermann, Osnabrücker Straße 33; Elektro Goldbeck, Alte Münsterstraße 9; Parfümerie Bergmann, Alte Münsterstraße 18;

In Mettingen: Löwenzahn Naturwaren, Burgstraße 9; Engel Apotheke, Markt 4

Zudem an den Markttagen in Lengerich und Ibbenbüren