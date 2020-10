Mit Lego den Horizont erweitert

An vielen Stationen wurde fleißig gebaut, ehe die fertigen Bauten und Szenen wie bei einem Puzzle nach und nach zu einem Gesamtbild zusammengefügt wurden. Koordinator und Stadtplaner war der von den Jugendzentren engagierte Frank Rütten aus der Nähe von Siegburg, der mit rund 300 000 Einzelteilen im Gepäck angereist war. Rütten ist Pastor einer freikirchlichen Gemeinde und hat Lego quasi zu seinem Beruf gemacht. Er weiß, dass die bunten Steine auch im Zeitalter von Smartphones und Computerspielen nichts von ihrer Faszination eingebüßt haben. „Wir müssen Pausen extra einläuten, um die Kinder zwischendurch von den Tischen wegzukriegen“, sagte er am frühen Freitagabend, als sich das Projekt auf der Zielgeraden befand. Rütten war begeistert, mit welcher Akribie die Teilnehmer zu Werke gingen und wie ausdauernd sie bei der Sache waren. „Das erfordert viel Konzentration, da müssen Pausen einfach sein.“

Für den Profi ist Lego mehr als ein Spielzeug, nämlich auch Mittel zum Zweck, um unter anderem soziale Kompetenzen zu üben. Der Coach für Kinder- und Jugendarbeit bietet dieses Programm seit 14 Jahren in Schulen, sozialen Einrichtungen oder bei Vereinen in ganz Deutschland an. 1000 Sätze aus den verschiedenen Lego-Welten wie Mittelalter, Piraten, Star Wars oder eben Lego-Stadt kann er aufbieten, hat aber natürlich nie alle dabei. Wichtig ist ihm, dass sich jedes Kind nach seinen Fähigkeiten einbringt und sich die Teilnehmer gegenseitig unterstützen.

An den beiden Tagen in der Aula der Waldorfschule wurden zunächst vorgegebene Bausätze montiert und auf einer großen Tischfläche in der Mitte zu einem großen Ganzen zusammengefügt, ehe zum Abschluss ein paar Stunden freies Bauen angesagt war, was nicht nur einen pädagogischen, sondern auch einen ganz praktischen Grund hatte: „Um die Lücken mit Leben zu füllen“, erläuterte Rütten.

Unterstützt wurden die Kinder von etlichen Betreuern und Helfern der Jugendzentren. Darunter Thomas Brümmer, Leiter des Lengericher Jugendzentrums, der sich nach eigener Aussage seit einigen Jahren wieder mit Begeisterung mit Lego beschäftigt. „Aber mit den Bausätzen für Erwachsene“, fügt er hinzu.

Zum Schluss der Bauphase versammelten sich am Freitagabend alle Kinder und Betreuer rund um die fertige Stadt, um letzte Details für die Präsentation am Samstag zu besprechen, zu der alle Eltern, Großeltern, Geschwister und Freunde eingeladen waren. Sie war übrigens auch für die Nachwuchs-Baumeister die letzte Gelegenheit, ihre Stadt noch einmal in Augenschein zu nehmen und zu bewundern. Denn direkt im Anschluss hatten die Betreuer und Helfer den Auftrag, alles systematisch zu demontieren und die Teile geordnet in Kisten zu verpacken, damit Frank Rütten gut sortiert die Heimreise antreten konnte.