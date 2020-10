Von Tür zu Tür bis Weihnachten

„Der Advent ist auch eine Zeit des Wartens und natürlich das Zugehen auf Weihnachten und den heiligen Abend“, erklärt Dörthe Philipps , Pfarrerin der evangelischen Kirchengemeinde in Ladbergen. Passend dazu gibt es die Aktion des lebendigen Adventskalenders. In diesem Jahr auch in Heidedorf.

Zwar erfinden die katholische und die evangelische Kirchengemeinde, die die Aktion im ökumenischen Rahmen organisieren und durchführen wollen, das Rad nicht völlig neu. In Zeiten von Corona kommt dem lebendigen Adventskalender aber wohl eine zusätzliche Bedeutung zu: „Die Adventszeit wird für uns alle dieses Mal neu und anders sein. Trotzdem wollen wir uns auf Weihnachten gemeinsam vorbereiten und einstimmen. Das macht den Advent aus“, sagt Philipps im Gespräch mit den Westfälischen Nachrichten.

Und so funktioniert es: Täglich treffen sich alle Interessierten ab dem 1. Dezember an verschiedenen Haustüren. Geplant ist – wie bei einem Adventskalender – jeden Tag ein anderes Haus zu besuchen. Sollten sich zu wenige anmelden, würden die Wochenenden ausgelassen werden, so die Pfarrerin. Davon geht sie aber nicht aus: „Wir haben schon sehr gutes Feedback für die Aktion bekommen. Es gibt bereits einige Interessierte, die einen Abend bei sich vor der Haustür anbieten wollen.“

Die Betonung ist wichtig: Vor der Haustür. „Wegen Corona werden wir nicht ins Haus gehen. Die Corona-Regeln gilt es zu beachten, insbesondere die Mindestabstände“, so Philipps. Außerdem: „Essen oder Trinken können wir leider auch nicht ausgeben. Es soll sich nicht zu sehr sammeln.“

Mit Blick auf die Verschärfung der Maßnahmen durch Bund und Länder gibt sie auch zu: „Wir planen erst einmal und schauen dann, wie wir es durchführen können. Wir wünschen uns natürlich alle, dass es klappt, aber versprechen können wir nichts.“ Die Regelungen, die unter anderem nur das Zusammenkommen von Personen aus zwei unterschiedlichen Haushalten möglich machen, gelten erstmal nur bis Ende November.

Interessierte, die an der Aktion mitmachen möchten, können sich bei Dörthe Philipps (E-Mail Doerthe.Philipps@kk-ekvw.de) anmelden. Dabei dürfen auch Wunschtermine angegeben werden. Weitere Informationen gibt es telefonisch ( 0 54 85/27 67). Sie erklärt: „Es geht immer um 18 Uhr los. Durch die Tageszeitung und auf unserer Homepage geben wir den Ort für den jeweiligen Tag im Voraus bekannt.“

Der Fantasie können die Ladberger freien Lauf lassen: „Es soll ein bunter Gang durch das Dorf und durch den Dezember werden.“ Nicht nur im Dorfkern, auch aus den Außenbereichen dürfen sich Interessierte melden.

Die einzige Vorgabe: Die Haus- oder Terrassentür oder ein Fenster wird vorher mit der jeweiligen Zahl des Datums deutlich und für alle sichtbar geschmückt. Ansonsten stellen sich Philipps und ihre Kollegen aus beiden christlichen Kirchen ein buntes Programm vor: „Wir kommen vor der Tür zusammen, beginnen mit einem Lied und kurzen Texten zur Meditation und zum Herunterkommen. Die Haustür kann mit Kerzen oder Tannenzweigen geschmückt werden. Jeder kann selbst bestimmen, wie er oder sie die Zeit gestalten möchte.“

Neben Privatpersonen haben bereits Geschäfte und Gruppen aus der Gemeinde ihr Interesse bekundet, unter anderem wird ein Abend an der Tür von Spielwaren Hackmann stattfinden.

Für Hans-Michael Hürter, katholischer Pfarrer der St. Christophorus-Gemeinde, stellt der lebendige Adventskalender auch den in der Bibel beschriebenen Weg von Maria und Josef bis nach Bethlehem symbolisch dar.