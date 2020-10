Als Udo Decker-König das Gebäude, in dem heute die Gemeindeverwaltung untergebracht ist, Anfang der 1970er Jahre zum ersten Mal endgültig verließ, war er heilfroh. Denn der Raum, in dem aktuell noch sein Chefsessel steht, grenzte damals an den Physiksaal der Hauptschule, in der der Noch-Bürgermeister seinen ersten Schulabschluss gemacht hat.