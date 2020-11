Die Schlüsselübernahme im Rathaus durch den Elferrat am kommenden Mittwoch ist endgültig abgesagt. Das teilte Helmuth Gollan auf Anfrage der WN mit. Sah es noch vor vier Wochen so aus, als könnte der beliebte Auftakt in die närrische Zeit zumindest in abgespeckter Version über die Bühne gehen, hoffen die Verantwortlichen nun, karnevalistisch Ende des kommenden Jahres wieder durchstarten zu können.

„Wir dürfen im Augenblick ja nicht mal privat einen Kaffee zusammen trinken“, erklärt Gollan den Hintergrund der Entscheidung, die der Elferrat intern schon wenige Tage vor der Ankündigung der neuen Coronaschutzverordnung durch Bund und Länder Ende Oktober gefällt hat. Als im Kreis Steinfurt die Infektionen stark anstiegen, sei klar gewesen, dass auch der Alternativplan, den Schlüssel mit einer kleinen Abordnung beim neuen Bürgermeister Torsten Buller abzuholen, nicht durchgeführt werden könne. Die Feier zum Sessionsauftakt und den Bollerwagenumzug am Rosenmontag hatte der Elferrat schon Anfang Oktober gecancelt.

Buller findet die Entscheidung richtig. „Es wäre in diesen Zeiten das falsche Zeichen, fröhlich zu feiern“.