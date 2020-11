Neuer Bürgermeister im Amt

Ladbergen -

Die Tagesordnung war lang, die Durchführung ging dank der guten Vorbereitung der Fraktionen zügig über die Bühne. Während der konstituierenden Sitzung des Ladberger Gemeinderats wurde Torsten Buller als neuer Bürgermeister in sein Amt eingeführt. Am Ende der Sitzung in der Sporthalle verabschiedete er seinen Vorgänger Udo Decker-König.