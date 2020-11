Vieles in der Schwebe

Was in den vergangenen Jahren immer viele Monate vor Weihnachten längst geklärt war, steht in diesem Jahr gut sechs Wochen vor dem Fest noch in den Sternen. Immer mit Blick auf die aktuell steigenden Corona-Infektionszahlen und die mindestens bis Ende November geltenden Auflagen der Corona-Schutzverordnung versuchen in diesen Tagen die Kirchengemeinden, ihre Gottesdienste an den Weihnachtsfeiertagen zu planen. Auch Dörthe Philipps, Pfarrerin der evangelischen Kirchengemeinde Ladbergen, überlegt, wie die üblicherweise sehr gut besuchten Feierstunden über die Bühne gehen könnten. Sicher ist, dass an Heiligabend 2020 nur ein einziger Gottesdienst in der Kirche mitten im Ort stattfinden wird. „Für die Christmette am späten Abend reicht der Platz in unserer Kirche“, ist die Pastorin sicher.

Für den Mini-Gottesdienst um 10.30 Uhr, den Familiengottesdienst um 15 Uhr und die Christvesper um 17 Uhr werden die evangelischen Christen in die Reithalle am Schulenburger Weg ausweichen. Am Freitag wollte sich Philipps mit anderen die Halle anschauen und überlegen, wie die „Einrichtung“ aussehen könnte. Eine Bestuhlung sei nicht vorgesehen, vielleicht könnten die Gottesdienstbesucher aber auf Bierbänken oder Strohballen sitzen.

„Wir werden deutliche Kompromisse machen müssen“, ist der Pastorin bewusst. Dennoch oder gerade deshalb wünscht sie sich, dass viele Gläubige sich auf die ungewohnte Kulisse einlassen. „Alle sind herzlich eingeladen“, lädt sie schon heute ein und verspricht auch Musik für die Feierstunden in ungewohnter Umgebung. Das gilt auch für die Christvesper, die die evangelischen Christen gemeinsam mit der katholischen Kirchengemeinde als ökumenischen Gottesdienst feiern werden. Auch wenn noch vieles rund um Weihnachten in der Schwebe ist, dieses Angebot haben Philipps und ihr katholischer Kollege Hans-Michael Hürter in ihre Kalender eingetragen.