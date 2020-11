Hohe Hürden für ein Grab im Garten

Laut Statistik ist der November nicht der Monat, in dem in Deutschland mehr Menschen sterben als sonst. Aber: Der November wird vielfach als besonders düster und trist wahrgenommen. Das mag an der früh einsetzenden Dämmerung liegen, an grauen Tagen mit viel Nebel und auch an Anlässen wie Allerheiligen, Volkstrauertag oder Totensonntag.

Wer also zur Melancholie neigt, der kann im November leicht ins Grübeln geraten. Aber auch die Frohnaturen kommen in diesem Monat nur schwerlich am Thema Tod vorbei. Warum nicht mal darüber nachdenken, wie die letzte Reise der eigenen sterblichen Hülle mal aussehen und enden soll?

Zwar sieht das Gesetz in Deutschland grundsätzlich Friedhofszwang vor, „aber die Bestattungsgesetze sind Ländersache und in NRW und Bremen zum Beispiel gibt es Ausnahmen“, erläutert Lienens Ordnungsamtsleiter Christian Brüger auf Anfrage der WN . Konkret geht es darum: Darf ein Verstorbener bei sich zu Hause oder bei Angehörigen auf deren Grund und Boden bestattet werden? So abwegig ist die Vorstellung ja nicht, im Garten, womöglich sogar im Schatten eines selbst gepflanzten Baumes, zur ewigen Ruhe gebettet zu sein, während an schönen Tagen etwas weiter die Enkel spielen.

Brüger muss kurz überlegen, eher er den rechtlichen Rahmen aufzeigt: „Ja, das geht, aber nur unter bestimmten Voraussetzungen.“ Brüger zitiert dazu aus dem Bestattungsgesetz (siehe Info-Kasten). Im Klartext heißt das: Auf privatem Grund darf nur beerdigt werden, wer das zu Lebzeiten selbst bestimmt hat. Und dann darf auch nicht der Leichnam in einem Sarg, sondern nur die Asche ohne Behältnis beigesetzt werden. Die Grabstätte muss zudem frei zugänglich und die Totenruhe für mindestens 25 Jahre gewährleistet sein. Ausnahmen gibt es nur bei Familien, die ein entsprechendes Anwesen haben und seit jeher über einen eigenen Friedhof oder ein Mausoleum verfügen.

Aus dem Bestattungsgesetz „Die Asche darf auf einem vom Friedhofsträger festgelegten Bereich des Friedhofs verstreut oder ohne Behältnis vergraben werden, wenn dies schriftlich bestimmt ist. Soll die Totenasche auf einem Grundstück außerhalb eines Friedhofs verstreut oder ohne Behältnis vergraben werden, darf die Behörde dies genehmigen und durchführen, wenn diese Art der Beisetzung schriftlich bestimmt und der Behörde nachgewiesen ist, dass der Beisetzungsort dauerhaft öffentlich zugänglich ist; der Genehmigung sind Nebenbestimmungen beizufügen, die die Achtung der Totenwürde gewährleiste.“ (Paragraf 15 des nordrhein-westfälischen Bestattungsgesetzes) ...

„Ganz selten gibt es solche Anfragen bei uns“, berichtet Yvonne Maneke vom gleichnamigen Ladberger Bestattungsunternehmen im WN-Gespräch. Allerdings habe sie in den vergangenen Jahren festgestellt, dass sich die Menschen verstärkt nach Alternativen zur klassischen Erd- oder Urnenbestattung auf dem Friedhof erkundigen. „Erfreulicherweise ist die Bestattungskultur in den vergangenen Jahren ja auch vielfältiger geworden“, sagt sie und verweist auf Friedwälder, Streufelder oder Rasengräber.

Christian Brüger und ebenso Ladbergens Ordnungsamtsleiterin Heike Peters können bestätigen, dass der Wunsch nach einem Grab im eigenen Garten die absolute Ausnahme ist. Die bürokratischen und tatsächlichen Anforderungen seien einfach sehr hoch, in den allermeisten Fällen zu hoch. „Was ist, wenn das Grundstück verkauft werden soll?“, nennt Peters nur eine von vielen heiklen Fragen, die man sich stellen müsse.

Yvonne Maneke berichtet, dass sie immer wieder mal mit außergewöhnlichen Anfragen oder Ideen konfrontiert wird, wenn es um Bestattungen geht. „Es ist immer ein Abwägen. Meistens wählen die Leute aber doch die klassische Form, wenn man mit ihnen redet.“