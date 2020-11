Essen schmeckt auch „to go“

„Die Lage ist angespannt.“ Heiko Kipp spricht nicht drum herum: „Wenn sich zu Weihnachten nichts ändert, wird es noch bedrohlicher.“ Die Gastronomie steht vor großen Her-ausforderungen. Wegen des Teil-Lockdowns sind Restaurants, Kneipen und Cafés geschlossen, Betreiber und Mitarbeiter geraten in finanzielle Schieflagen und versuchen gleichzeitig, die Probleme kreativ anzugehen.

Heiko Kipp von der Waldschänke Kipp in Ladbergen verkauft seine Gerichte seit Anfang des Monats „to go“. Wieder einmal! Kipp: „Das Konzept ging schon im Frühjahr auf. Damals haben wir zu Ostern gute Umsätze gemacht.“ Aktuell sei das anders. „In der Woche läuft es schleppend, nur am Wochenende haben wir viel zu tun. Die Kunden sind aber sehr dankbar“, räumt er ein.

Ähnliche Erfahrungen macht Lilli Dütsch vom Lilli‘s: „Wir haben viele tolle Stammkunden, die uns die Treue halten – dafür sind wir sehr dankbar.“ Die Chefin selber fährt die Gerichte aus. „Wir bieten neben dem Abholservice einen Lieferdienst. Das mache ich sehr gerne, dann sehe ich auch mal, wo unsere Kunden wohnen.“ Mittwoch bis Sonntag ab 17 Uhr hat das Lilli‘s geöffnet, und die Mitarbeiter freuen sich auch über „Wiederholungstäter, die zweimal die Woche bestellen“. Ansonsten hat Dütsch wenig Positives zu berichten: „Wegen eines Rohrbruches hatten wir Anfang des Jahres kurz geschlossen, und wir mussten viel Geld in die Hand nehmen. Danach traf uns Corona.“ Sie erinnert sich: „Wir haben gedacht, dass die Schließungen nach einer oder zwei Wochen aufgehoben werden. Dass es so heftig wird, hätten wir alle nicht gedacht.“ Sie hofft auf Weihnachten, sagt aber auch: „Die Corona-Situation ist nach wie vor angespannt, ich hoffe, kann es mir aber nur schwer vorstellen, dass wir im Dezember öffnen dürfen.“

So sieht es auch Harald Dierkschneider aus Lienen. Er betreibt das Alte Farmhaus. „Ich persönlich finde die Schließung der Gastronomie angenehmer. Dass etwas getan werden muss, um die Lage in den Griff zu bekommen, ist klar. Nachdem die Regierung Warnungen ausgesprochen hatte, dass sich die Leute im öffentlichen Raum zurückhalten sollen, ging unser Geschäft schon um 40 Prozent zurück“, sagt er. Mit einem Abholservice und der dazu passenden App mit mobilen Bezahlfunktionen laufe es besser. „Wir haben Donnerstag bis Sonntag geöffnet und geben an jedem Abend circa 15 Gerichte raus. Das ist unkompliziert, weil viele schon vorher bezahlt haben.“ Bestellt werden kann telefonisch oder über den Online-Shop. „Unsere Kunden sind zufrieden, und wir kommen aktuell gut durch die Zeit“, stellt der Lienener fest.

Auch bei „Opa Joe‘s“ in Lienen gibt es „Essen to go“. „Wir müssen kreativ sein, Nichtstun ist keine Option. Aber die Einnahmen reichen hinten und vorne nicht“, macht Jochen Pellemeyer, Inhaber der Gaststätte, deutlich.

Die Waldschänke Kipp und das Lilli‘s setzen auf die Soforthilfen des Bundes. Auch wenn laut Kipp noch vieles unsicher ist. Dütsch zeigt weniger Verständnis: „Wir haben viel Platz, drinnen und vor allem draußen. Im Sommer haben wir gemerkt, dass die Leute sich wohl und sicher fühlen, das Ausgehen auch vermissen. Wir haben viel Geld für das Hygienekonzept ausgegeben und fühlen uns nun bestraft.“

Es bleibt das Prinzip Hoffnung. Und Heiko Kipp spricht es aus: „Wir machen weiter und hoffen einfach auf Besserung. Keiner weiß, wie es in Zukunft aussehen wird.“