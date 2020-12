Arbeitskreis ja, Bürgerbus vielleicht

Ladbergen soll einen Arbeitskreis Mobilität bekommen. Auf die Gründung verständigten sich die Mitglieder des Umwelt- und Verkehrsausschusses. Das Gremium mit Vertretern aus Verwaltung und Politik sowie des Zukunftsnetzes Mobilität NRW und der RVM soll Aktivitäten bündeln, die den Öffentlichen Personennahverkehr in und für Ladbergen verbessern.

So einig sich die Politiker in ihrer Zustimmung für den Vorschlag aus der Verwaltung waren, so unterschiedlich waren ihre Erwartungen an die Arbeit des Kreises. Während Thomas Schulze Eckel (FDP) am liebsten binnen weniger Monate Ergebnisse auf dem Tisch hätte, sprach sich Klaus Buddemeier (SPD) dafür aus, Entscheidungen nicht übers Knie zu brechen, sondern dem Gremium Zeit zu geben, um herauszufinden, was die Gemeinde benötige und was sie sich leisten könne.

Hand in Hand mit der Diskussion über den Arbeitskreis gingen Überlegungen um die Einrichtung eines Bürgerbusses für die Strecke Ladbergen–Bahnhof Kattenvenne und eines Werksverkehrs für die Kommunen Ladbergen, Lengerich, Lienen und Tecklenburg. Beide Themen gehen auf Anträge der FDP aus dem ersten Quartal des Jahres zurück.

Gast im Ausschuss war Udo Nickel , Vorsitzender des Bürgerbusvereins Lienen-Glandorf. Er gab Einblick in die komplexe Gründung des Vereins und wies darauf hin, dass ein Beschluss des Gemeinderates, die Defizite des Vereins auf Dauer auszugleichen, Voraussetzung für die Installierung eines Bürgerbusses sei.

„Ich habe Zweifel, wie wir das stemmen sollen“, kommentierte der Ausschussvorsitzende Hartmut Kotlewski (CDU) die Ausführungen Nickels und die Diskussion der Politiker. Bedenken hatten diese mit Blick auf die Kosten und das große ehrenamtliche Engagement, aber auch auf die Buslinie X15, die auf der Strecke von Osnabrück zum FMO Haltestellen in Ladbergen anfährt. Sie fürchten, dass der defizitären Linie durch einen Bürgerbus noch mehr Fahrgäste abhanden kommen und die RVM den Bus, dessen abgespeckten Betrieb sich die Gemeinde erst im Frühjahr 2019 erkämpft hatte, endgültig abschafft.

Das Problem sah Udo Nickel vom Bürgerbus Lienen-Glandorf nicht. Er erinnerte aber daran, dass die Initiative für das Projekt „Bürger fahren für Bürger“ komplett von den Räten der beiden Kommunen ausgegangen war. Sie hatten zu einer Informationsveranstaltung eingeladen, an deren Ende schon 25 Personen Interesse an einer Vereinsmitgliedschaft und 16 Personen sich als Fahrer gemeldet hatten.

Trotz allen Rückhalts seitens der Verwaltungen und allen Spaßes, den der Job mache, brauche der Vorstand gute Nerven, stellte Nickel klar. In der Ausschusssitzung verständigten sich die Ausschussmitglieder noch nicht darauf, wie es konkret in Sachen Bürgerbusverein weitergehen soll.

Auch was einen eventuellen Werksverkehr angehe, möchte FDP-Mann Schulze Eckel möglichst schnell Nägel mit Köpfen machen. Er schlug vor, sich direkt an die Unternehmen in den Kommunen zu wenden, wenn von deren Verwaltungen nichts komme. „Wir können nicht ewig auf die anderen warten“, machte er deutlich.