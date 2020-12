Vom Dach bis zur Fassade

Die evangelische Kirchengemeinde hat bei der Kommune einen Zuschuss zur Sanierung der Evangelischen Kirche in Höhe von 119 100 Euro beantragt. Das geht aus der Sitzungsvorlage für den Haupt-, Finanz-und Wirtschaftsförderungsausschuss hervor, der am kommenden Donnerstag ab 19 Uhr im großen Sitzungssaal des Rathauses tagt.

„Wir möchten planen, was auf uns zukommt“, begründet Martin Oelrich , Vorsitzender des Presbyteriums, den Antrag über 15 Prozent der auf insgesamt 794 000 Euro geschätzten Kosten für Sanierungsarbeiten. Zu diesem Vorhaben, laut Oelrich für die Kirchengemeinde ein „Zukunftsprojekt“, gehören kurz-, mittel- und langfristige Baumaßnahmen. In den Bereichen Fassade, Dach, Innenraum und Heizung besteht Handlungsbedarf. Das Gotteshaus, das Mitte des 19. Jahrhunderts erbaut wurde und seit 1973 unter Denkmalschutz steht, ist in die Jahre gekommen.

„Wir haben unsere Kirche bisher immer als relativ pflegeleicht kennengelernt, aber jedes historische Gebäude bedarf von Zeit zu Zeit einer genauen Überprüfung der Bausubstanz, um den Erhalt langfristig zu garantieren“, heißt es weiter in dem Antrag. Gemeinsam mit der Landeskirche und einer Architektin habe die Kirchengemeinde dann ein Sanierungskonzept erstellt, das sie in den kommenden Jahr(zehnt)en umsetzen wolle, kündigt Oelrich an.

„Damit kein Wasser mehr in die Fassade eindringen kann, müssen jetzt dringend die Bleianschlüsse am Dach zum aufgehenden Mauerwerk erneuert werden“, zitiert er aus dem Antrag. Die Erneuerung der Heizung könne ebenfalls kurzfristig notwendig werden. Sie hat bereits einige Jahrzehnte auf dem Buckel. „Wenn sie ausfällt, ist sie nicht mehr zu reparieren“, weiß Oelrich.

Die Sanierung des Kirchendaches ist ein mittelfristiges Projekt, während sich die Kirchengemeinde mit den Arbeiten an der Fassade länger Zeit lassen kann. Die Fugen zwischen den Sandstein müssen gesäubert und einige beschädigte Steine ersetzt werden. Auch die Renovierung des Innenraums soll langfristig erfolgen. Der geplante neue Anstrich ist für Oelrich eher eine kosmetische Maßnahme. „Wenn Geld da ist, macht man‘s“, sagt er. Für ihn steht bei dem Sanierungskonzept die Zukunftsplanung im Fokus. „Egal ob die Maßnahmen in fünf, zehn oder 20 Jahren durchgeführt werden, wir wissen schon jetzt, auf was wir uns einstellen müssen“, macht er deutlich.

Gut aufgestellt ist die evangelische Kirchengemeinde, was Eigenmittel angeht. 40 Prozent der geschätzten Kosten möchte sie aus ihren Rücklagen für den Erhalt der Kirche zahlen. Für 30 Prozent hat sie bei der Bezirksregierung Mittel der Denkmalpflege beantragt, für weitere 15 Prozent einen Zuschuss beim Kirchenkreis Tecklenburg.

Das letzte Wort, ob es mit dem Zuschuss der Kommune etwas wird, hat nun die Politik.