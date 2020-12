Wie der einmal hatten die Helfer der Päckchenaktion der evangelischen Kirchengemeinde alle Hände voll zu tun. Pakete zusammenschnüren, mit Geschenkpapier verpacken und danach hieß es: Stapeln, was das Zeug hält. Jedes Jahr wird die Päckchenaktion für Kinder in Bulgarien durchgeführt.

Zuerst wurden die kleinen Überraschungen aus dem Keller des evangelischen Gemeindehauses geholt und dann mit einem Lkw der Firma Oelrich nach Mezdra im Nordwesten Bulgariens gebracht. Seit mehr als 20 Jahren sammelt die Kirchengemeinde für Kinder aus Mezdra.

Gepackt wurde alles von Doris Wierwille, Peter Apitz, Friedhelm Wierwille und Annerose Apitz. Sie freuten sich über 300 Pakete von Spendern aus Ladbergen, Lengerich, Lienen und Kattenvenne. Beim Packen wurden sie von einigen Helfern unterstützt.

Neben Spielzeug und Süßigkeiten kamen Zahnbürsten, Schulhefte und vieles mehr in die Pakete. Sie gehen an Kinder in der Gemeinde des Pastors Georgi Zasirov, der einst zu Besuch im Heidedorf war und zu dem der Kontakt über die Jahre nie abgerissen ist. Jahr für Jahr freuen sich die Ladberger über die Fotos, die sie im Anschluss von glücklichen Kindern aus Bulgarien bekommen.