Viel Freude am Seepferdchen

Im Heidedorf ist er bekannt wie ein bunter Hund – vor allem bei vielen Eltern. „Etwa 120 Kinder haben bei mir schon das Seepferchen-Abzeichen gemacht“, sagt Günter Gläser . Und ergänzt sehr schnell: „Aber die 200 möchte ich auf jeden Fall noch voll machen.“ Also: Ans Aufhören denkt der 77-jährige Ladberger noch lange nicht: „Ich habe sehr viel Spaß daran. Das Training mit den Kleinen hält mich enorm fit.“ Und: „Das Beste ist, wenn die Kleinen ihr Abzeichen bekommen.“

Und das darf er ihnen meist persönlich überreichen. Stolz bei Kindern, Eltern und dem ehrenamtlichen Trainer. Über Mund-zu-Mund-Propaganda ist es allseits in Ladbergen bekannt, dass Günter Gläser Schwimmkurse im Lengericher Hallenbad anbietet.

Seinen Anfang nahm alles 2002: „Damals habe ich Heinz Hase , den damaligen Schwimmmeister im Tecklenburger Waldfreibad, kennengelernt und er hat mich auf die Idee gebracht.“ 14 Jahre zog er regelmäßig zusammen mit Wolfgang Welp seine Bahnen. In dieser Zeit entstand die Idee eines ehrenamtlichen Schwimmkurses. Die erste Teilnehmerin war die eigene Enkelin Lina Kötterheinrich. Ihr Opa erinnert sich: „Sie war damals etwas älter als vier Jahre und konnte dann schon schwimmen, als sie in die Grundschule kam. “ In ihrer damaligen Klasse hätte sich der ehrenamtliche Unterricht des Opas schnell herumgesprochen, die ersten Eltern und Lehrer, später sogar Kindergärten nahmen Kontakt auf.

Gläser, der 1961 seinen Grund- und Leistungsschein, heute Bronze, absolviert hatte, nahm die Angebote an: „Schwimmen ist einfach enorm wichtig“ weiß er und sagt: „Viele haben am Anfang Angst vor dem Wasser. Die will ich natürlich nehmen. Das geht meist nur spielerisch.“ Später – nachdem die erste Hürde genommen worden ist – machen die Kinder die Arm- und Beinbewegungen am Beckenrand nach. Eines habe sich in all den Jahren verändert: „Die Kinder müssen richtige Schwimmbewegungen machen, das war ganz zu Anfang noch nicht so. Da hieß es: Einfach die Bahn schaffen – egal wie“, sagt der rüstige Rentner.

Die Vorgaben haben sich geändert, die Passion für den Schwimmunterricht ist beim Ladberger aber geblieben: „Ich mache das genauso gerne wie an meinem ersten Tag.“ Nebenbei ist Gläser im Förderverein des Waldfreibads, zieht als Frühschwimmer morgens seine Bahnen und sagt: „Das alles fehlt mir natürlich gerade in Corona-Zeiten sehr.“ Auch die Schwimmkurse für die Kids müssen aktuell ausfallen: „Aber wenn das ganze vorbei ist, soll es natürlich wieder los gehen.“ Kurz vor der erneuten Schließung der Schwimmbäder schafften Frida Focken (5) und Clara Haase (4) noch ihr Abzeichen. Gläser findet bei der Übergabe des Abzeichens nur lobende Worte: „Beide haben richtig klasse durchgezogen, wirklich ganz stark.“

Neben Ladbergern unterrichtet er auch Kinder aus Greven. So sei es bereits das ein oder andere Mal vorgekommen, dass er beim Einkaufen in Greven erkannt worden sei.

Viele Menschen habe er kennengelernt, viele Geschichten lassen sich erzählen. Zum Beispiel die des kleinen Paul Rehkopf: „Sein Vater hatte mich bei seiner Geburt schon angerufen und gesagt, dass ich mich fit halten sollte. Als er dann fünf war, haben sich die Eltern wieder bei mir gemeldet. Jetzt hat er sein Seepferdchen.“

Interessierte können sich – wenn es die Gegebenheiten und die aktuelle Lage rund um Corona wieder hergeben – im Lengericher Hallenbad nach Kursen erkundigen.