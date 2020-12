Ladbergen sammelt für Otjiwarongo

Während die einen zu Hause ihre Kleiderschränke räumten, machten sich andere auf den Weg und kauften Zahnpasta und Seife ein. Für die Familien der Grundschüler war es klar, dass sie sich an der spontanen Spendenaktion für die Partnerschule im namibischen Otjiwarongo beteiligen würden. Obwohl sie nur einen Tag Zeit hatten, machten sich in der vergangenen Woche viele gut gefüllte Kisten aus Ladbergen auf den Weg nach Namibia.

„Die Spendenbereitschaft der Eltern und die Nähe der Schüler zu den Kindern und Jugendlichen in Namibia haben mich sehr bewegt“, sagt Dr. Ulrike Itze-Helsper, Leiterin der Grundschule, mit Blick auf die kurzfristige Aktion. Am ersten Adventssonntag habe Kerstin Hemker sie angerufen und angekündigt, dass in einem Überseecontainer in Hamburg noch Platz für Spenden für das Sion Hostel in Otjiwarongo sei. Hemker ist Pastorin im Ruhestand und begleitet gemeinsam mit Ehemann Reinhold seit Jahrzehnten die Partnerschaft der evangelischen Kirchenkreise Tecklenburg und Otjiwarongo.

Der E-Mail mit der Bitte um Spenden, die Itze-Helsper am Montag nach Hemkers Anruf an die Eltern schickte, folgten am Dienstag viele Familien. Sie stellten Tüten voller Kleidung, Spielzeug, Seife und Zahnpasta vor die Schule. Eile war geboten, denn Kerstin Hemker holte die Spenden noch am Abend ab, um sie nach Hamburg zu bringen.

Mit viel Freude und Begeisterung hätten die Schüler gemeinsam die Sachen in Umzugskartons gepackt. „Die Kinder waren sehr stolz auf ihren Spendenbeitrag“, so Ulrike Itze-Helsper.

Dass alles so schnell und reibungslos geklappt hat, führt Ladbergens Schulleiterin auch darauf zurück, dass die Grundschule seit mehr als zwei Jahren eng mit dem Sion Hostel in Namibia verbunden ist. Der Kontakt sei durch Kerstin Hemker zustande gekommen, erinnert sich Itze-Helsper an den Sommer 2018. „Beim Sponsorenlauf zugunsten einer Projektwoche unserer Schule ist soviel Geld zusammengekommen, dass allen klar war, dass wir mit einem Teil davon andere unterstützen möchten“, erläutert sie den Hintergrund der intensiven Beziehungen zum Sion Hostel. Im September 2018 und im Februar 2019 gingen über den Förderverein der Schule jeweils 2000 Euro nach Namibia. Das Geld fließe in eine bessere Ernährung der 90 Kinder und Jugendlichen, die zum großen Teil Waisen seien. Dass das Festessen vor den Weihnachtsferien dank des Ladberger Einsatzes gesichert sei, hatte Pastorin Hemker am ersten Advent im Eröffnungsgottesdienst der „Brot für die Welt“-Aktion in Leeden.

Wichtig ist den Schülern, Eltern und Lehrern aber auch eine nachhaltige Partnerschaft. Deshalb gibt es in der Schule ein Afrika-Sparschwein namens „Hope“ (Hoffnung), das mit dem Erlös aus Einschulungs- und Abschlussgottesdiensten sowie aus dem Flohmarkt, der alle vier Jahre stattfindet, gefüttert wird. „Unser Ziel ist es, im Frühjahr und im Herbst jeweils 500 Euro für unser Hostel zusammenzubekommen“, so Ulrike Itze-Helsper. Sie steht in ständigem Austausch mit Adelheid Guriras, der guten Seele im Sion Hostel, die immer wieder Bilder von ihren Schützlingen schicke.

„Die Fotos werden in der Schule aufgehängt, damit unsere Kinder vor Augen haben, was mit ihren Spenden geschieht“, macht sie deutlich, wie wichtig es für alle ist zu wissen, dass ihre Spenden wirklich ankommen.