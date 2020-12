Lockdown bremst offene Arbeit

Die Stühle vor dem Bildschirm stehen weit auseinander, gelb-schwarzes Klebeband markiert die Grenze, die nicht übertreten werden darf, eine Plexiglasscheibe schützt die Kicker-Gegner voreinander, die Tischtennisplatten sind verwaist, die Küche ist gesperrt und auch an der Theke wird aktuell nicht ausgeschenkt. „Das ist schon bitter und hat mit offener Jugendarbeit nichts zu tun“, kommentiert Regina Storck , Leiterin des Jugendzentrums, den Status quo in der Einrichtung, in der junge Leute sich treffen, austauschen und ausprobieren sollen. „Alles nicht möglich“, das traf nicht nur während des totalen Lockdowns im Frühjahr zu, sondern bestimmt auch jetzt die Arbeit, obwohl geöffnet ist.

Kommen und gehen, ohne Anmeldung, unter sich sein, ohne Kontrolle, sich treffen, ohne bewertet oder reglementiert zu werden, „unser Haus steht für diese Offenheit“, die coronabedingt ausgebremst werde, sagt die Sozialpädagogin, die das Jugendzentrum seit ihrem Anerkennungsjahr 1991 kennt. Inzwischen „wie ihre Westentasche“, denn sie war Anfang der 90er-Jahre nur kurz nicht vor Ort.

„Das Haus wurde als Jugendzentrum gebaut, die Räume sind hell und multifunktional nutzbar, die Bedingungen top“, begründet sie, warum sie auch in Zukunft gar nicht weg möchte. Zudem sei das Zentrum, das in diesem Jahr im Stillen sein 40-jähriges Bestehen gefeiert hat, „Teil der Gemeinde, wir gehören dazu, das macht sich in der Arbeit bemerkbar“, ist Storck überzeugt. Die hat sich nicht nur durch Corona, sondern auch im Lauf der Jahrzehnte verändert. Alkohol und Zigaretten, früher große Themen, spielen heute keine Rolle mehr. Die Besucher sind jünger geworden. „Damals waren die Jüngsten 16, heute dürfen sie ab zehn Jahren ins Haus“, beschreibt Storck die Altersstruktur.

Angebote wie die „Teestube“, die in den 90ern dazu gehörten, seien wieder aktuell, sagt sie zu gemütlichen Runden am Kamin, bei denen heißer Tee nicht fehlen dürfe.

Fußball und Kickern stehen bei den Besuchern immer noch hoch im Kurs. Auch die gleichen Menschen wie damals kämen zuweilen. „Die Eltern unserer Besucher sind unsere früheren Besucher“, verweist Storck auf die Vorteile des Dorfes, in dem jeder jeden kenne und das Miteinander kurze Wege und schnelle Entscheidungen ermögliche.

Sie hofft auf ein wenig Normalität im nächsten Jahr. Bis dahin müssen die jungen Leute, aber auch das Team mit den Auflagen legen. Wenn das Haus mit sieben Besuchern „voll“ sei, gebe es schon mal Gespräche am Fenster, durch das aktuell die Süßigkeiten verkauft würden, die die Jugendlichen ein paar Meter weiter verzehren dürften. Kontakte über die Diensthandys sind selten, und das Haus ist in diesem Jahr an Heiligabend zum ersten Mal geschlossen.