Aus dem Mehrzweckraum zum Nulltarif wird nichts. In der Sitzung des Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschusses teilte Bürgermeister Torsten Buller mit, dass der Antrag der Gemeinde für den Anbau an der Sporthalle II im Rahmen des „Investitionspaktes zur Förderung von Sportstätten 2020/2021“ für das laufende Jahr leider nicht berücksichtigt worden sei. Da das Landesprogramm für 2020 eine Förderquote von 100 Prozent vorsah, hätte Ladbergen im Falle eines Zuschlags die Kosten für den Anbau vollständig mit den Fördermitteln decken können.

Buller war enttäuscht, dass Ladbergen nicht zum Zug gekommen ist, erinnerte aber an eine weitere Chance im kommenden Jahr. Für 2021 sieht das Programm allerdings lediglich eine 90-Prozent-Förderung vor, das heißt die Gemeinde müsste zehn Prozent aus eigener Tasche zahlen. Über die Frage, ob sie mit dieser Alternative weitermachen soll, wird die Politik in der Ratssitzung am kommenden Donnerstag beraten.

Laut der Kalkulation eines Architekturbüros soll der Mehrzweckraum mit Gesamtkosten in Höhe von knapp 417 000 Euro zu Buche schlagen, das heißt der Eigenanteil der Gemeinde beliefe sich auf rund 42 000 Euro, die in den Haushalt des kommenden Jahres eingestellt werden müssten.

Ein Antrag, der 2020 nicht zum Zuge gekommen ist, muss für das Jahr 2021 nicht erneut gestellt werden. Die Gemeinde müsste ihn nur kurzfristig zurückziehen, wenn sie den Eigenanteil von zehn Prozent nicht aufbringen kann.

Als der Gemeinderat die Antragstellung Mitte September absegnet hatte, hatten lediglich grob überschlagene Kosten von 100 000 bis 130 000 Euro vorgelegen. Wie aus der Vorlage für die Ratssitzung in der kommenden Woche hervorgeht, habe die Bezirksregierung zur Bearbeitung des Antrags eine detaillierte Kostenberechnung gefordert, die mit den 417 000 Euro mehr als dreimal so hoch ausgefallen sei wie die Grobplanung. Die Einbindung der Heizungs-und Lüftungstechnik soll laut der Sitzungsvorlage für die deutlich höheren Mehrkosten verantwortlich sein.