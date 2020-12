Kein Durchsausen mehr möglich

Die Verbesserung der Verkehrssicherheit auf der Dorfstraße steht am morgigen Donnerstag auf der Tagesordnung der Ratssitzung. Was vor einem guten Jahr mit einem Antrag von Bündnis 90 /Die Grünen begann, ist inzwischen zu einem Dauerthema geworden, über das in den Gremien kontrovers diskutiert wird. Besonders kritisch sehen die Politiker die Gefahrenstelle zwischen der Eisdiele auf der einen und der evangelischen Kirche und dem Spielplatz auf der anderen Seite. Zwar sei bisher nichts passiert, aber gerade im Sommer könne es dort zu gefährlichen Situationen kommen, wenn kleine Kinder mit Bobbycars, Laufrädern oder auch zu Fuß unterwegs seien, so der einhellige Tenor.

Ein Vertreter des Straßenverkehrsamts des Kreises Steinfurt hatte im Rahmen einer Verkehrsschau im Sommer die temporäre oder endgültige Sperrung der Dorfstraße mittels Pfosten oder Pollern in Höhe der Eisdiele vorgeschlagen. Mit dieser Maßnahme konnte sich die Politik im Umwelt- und Verkehrsausschuss Ende November nicht anfreunden. Gefallen fanden viele an der Ausweisung des gesamten Verlaufs der Dorfstraße von der Grevener Straße bis zur Einmündung Linnenkampstraße als „Zone 30“ sowie an der Errichtung von mobilen Barrieren und der Anlegung von Pflanzbeeten. Die beiden letzten Aspekte finden sich in dem Vorschlag wieder, den die Verwaltung am Donnerstag vorstellen wird. Darüber

hin-aus liegt ein Antrag der CDU-Fraktion vor. Sie möchte eine Fußgänger-Umlaufsperre am Eingang des Fußwegs an der Kirche bauen, um die jüngsten Verkehrsteilnehmer zu bremsen. „Zwei Bügel im Abstand von einigen Metern sollen die Kinder daran hindern, mit Bobbycars oder Rädern durchzusausen“, bringt es Rainer Aufderhaar auf den Punkt. Der Fraktionssprecher weist darauf hin, dass die Idee nicht neu sei. Schon in der Sitzung des Umwelt- und Verkehrsausschusses Anfang des Jahres habe er diesen Vorschlag gemacht. Er sei dann aber mit dem Einwand abgebügelt worden, dass Kinder die Bügel als Turnstangen nutzen könnten, erinnert er sich.

Er hofft, dass die CDU jetzt mehr Gehör findet und die anderen Parteien sich mit den Bügeln anfreunden können. Zumal die Umsetzung kurzfristig und mit geringem finanziellen Aufwand erfolgen und die Sicherheit deutlich erhöhen könne. Weitere mögliche Maßnahmen der Verkehrsberuhigung blieben davon unbenommen, stellt die CDU abschließend fest.