Fachkräfte in der Region halten

Ladbergen -

Gut ausgebildete junge Menschen gehen in die großen Konzerne und damit ihrer Heimat verloren – das haben die Betriebswirte Bastian Apitz und Kathrin Laumann selbst erlebt und oft gehört. So oft, dass Laumann – sie ist in Ladbergen aufgewachsen und lebt aktuell mit Mann und Kind in Rheinland-Pfalz – sich mit einer Firma selbstständig gemacht hat, die sich unter anderem die Optimierung von Personalprozessen auf die Fahne geschrieben hat.