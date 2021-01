Bali mit seinem tropischen Klima, seinen malerischen Stränden und seiner mit Vulkanen und Wasserfällen gespickten Landschaft bietet traumhafte Bedingungen für einen wunderbaren Urlaub. Für Jonas Schallenberg ist die Insel im Indischen Ozean aber weniger touristisches Ziel als der Ort für einen Neustart. „Ich will alles ein bisschen hinter mir lassen. Was ich brauche, habe ich in meinem Rucksack“, sagt der 27-Jährige, der in Tecklenburg geboren ist und zuletzt in Lengerich und Ladbergen gewohnt hat.