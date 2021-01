Volksbank plant Einschnitte in Lienen / Filiale in Ladbergen bleibt / Keine Änderung bei der Kreissparkasse

Lienen/Ladbergen -

Von Dietlind Ellerich, Michael Schwakenberg, msc/del

Die Volksbank Münsterland Nord wird zum 1. März ihre Filiale in Lienen in einen sogenannten Selbstbedienungs-Standort umgestalten. Während sich die Kunden in Lienen auf Veränderungen einstellen müssen, soll in Ladbergen alles beim Alten bleiben. Die Kreissparkasse Steinfurt plant aktuell keine Veränderungen ihres Angebots in den beiden Orten.