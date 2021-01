Neuer Anlauf in Sachen Steingärten

Man sieht sie immer häufiger, Stein- und Schottergärten, die wenig Arbeit zu machen scheinen, aber auch wenig Lebensraum für Flora und Fauna bieten. In Ladbergen beobachtet die Fraktion von Bündnis 90 /Die Grünen einen wachsenden Trend, „Gärten vegetationsfrei beziehungsweise vegetationsarm mit Steinen, Schotter, Kies und Splitt zu gestalten“. So formuliert es Fraktionssprecher Jörg Berlemann in seinem Antrag „zur Verringerung von Schotter- und Steingärten“ an den Rat.

Es ist der zweite Versuch der Partei, der monotonen grauen Anlagen Herr zu werden. Vor knapp eineinhalb Jahren hatten die Grünen ein Verbot beantragt und eine kontroverse Diskussion angestoßen. Im September 2019 hatte der Planungsausschuss beschlossen, dass bei der Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen eine „naturnahe Gartengestaltung festgesetzt“ werden sollte. Bestehende Schotter- und Steingärten sollten Bestandsschutz haben. In der folgenden Ratssitzung wurde der Punkt dann jedoch auf Antrag der FDP und mit Unterstützung der CDU von der Tagesordnung genommen ( WN berichteten).

In ihrem aktuellen Antrag differenzieren die Grünen ihre Forderungen. So machen sie sich für einen „Musterleitfaden zur Verhinderung und zum Rückbau von Schottergärten“ stark. Laut einer Pressemitteilung soll der Leitfaden neben der aktuellen Rechtslage, den negativen Auswirkungen der Schottergärten und den Vorteilen der naturnahen Gestaltung auch konkrete Beispiele für Bepflanzungen enthalten. Die Grünen schlagen vor, dass die Initiative „Zusammen Vielfalt schaffen“ diese mit der Gemeinde abstimmen und vorstellen könne.

„Für Neubaugebiete sollte eine Förderung naturnaher Gärten, ähnlich dem Energiespar-Euro geprüft werden“, heißt es weiter in dem Schreiben. Außerdem möchte die Fraktion, dass in Bebauungsplänen auf die Regelung in der Landesbauordnung hingewiesen wird, nach der nicht überbaute Flächen begrünt oder bepflanzt werden sollen. Die Grünen fordern die Ergänzung der Bebauungspläne um den Zusatz „Schotter- und Steingärtenflächen sollen bei der Ermittlung des Maßes der baulichen Nutzung mit eingerechnet werden“. Weiter sollten die Erstellung von Mustergärten auf gemeindeeigenen Flächen und die Gewährung eines Anreizes zum Rückbau bestehender Schottergärten geprüft werden.

In der Landesbauordnung sei klar geregelt, dass unbebaute Flächen zu begrünen oder zu bepflanzen seien, machen die Ladberger Grünen in ihrem Antrag deutlich, dass es die Rechtsgrundlage für ein Verbot von Schottergärten bereits gebe. Sie verweisen auf die Nachbarkommune Lengerich. Dort soll „bei zukünftigen Bebauungsplänen und -änderungen durch eine entsprechende verbindliche Klarstellung geregelt werden, dass Kies- und Schotterflächen bei der Ermittlung des Maßes der baulichen Nutzung mit eingerechnet werden müssen“ (WN berichteten).

„In unseren Augen ist diese Regelung eine gute Möglichkeit, Schotter- und Steingärten zu minimieren und den Bürgern auf der anderen Seite ausreichend Gestaltungsspielraum und Rechtssicherheit zu gewähren“, heißt es abschließend.