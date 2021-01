Für die Kunden wird sich nicht viel ändern: Der Name der Bäckerei Werning aus Neuenkirchen, die in Ladbergen, Lengerich und Tecklenburg jeweils eine Filiale betreibt, bleibt, selbst der Geschäftsführer ist mit Bernhard Werning derselbe. Auch am Produktionsstandort in Neuenkirchen ändert sich nichts.