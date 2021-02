„Mein linker/rechter Platz ist frei, ich wünsche mir den Max/die Mia herbei“, das unter Kindern beliebte Spiel ist in Corona-Zeiten ein No-Go. In den Grundschulen, die nach einigen Monaten Distanzunterricht am Montag wieder in den Präsenzunterricht gestartet sind, müssen Mädchen und Jungen stets neben denselben Nachbarn sitzen. „Bei uns halten sich alle sehr diszipliniert an die Regeln“, zeigt sich Ladbergens Schulleiterin Dr. Ulrike Itze-Helsper zufrieden mit den ersten beiden Tagen im Wechselunterricht.