„Endlich mal aus der Bude und was anderes sehen und hören“, beschreibt Hartwig Stille seine Gemütslage. Auf der Golfanlage gab es am Montag nur strahlende Gesichter. Nach 68 Schließungstagen dürfen die Golfer auch in NRW wieder ihren Sport ausüben. In zwölf Bundesländern sei das vorher schon erlaubt gewesen, was bei den Mitgliedern für Unverständnis gesorgt habe, schreibt Golfsekretärin Sabine Deters in einer Pressemitteilung. „Die Ausübung des Golfsports ist ohne Ansteckungsgefahr möglich. Golf wird draußen, kontaktfrei und unter Wahrung des Abstandsgebots gespielt. Zudem haben wir ein Hygienekonzept“, fährt Deters fort. Zudem hätten sich die Mitglieder nach dem ersten Lockdown vorbildlich die Regeln eingehalten.

Werner Pohle ist froh, wieder gegen den kleinen weißen Ball schlagen zu dürfen. „Wegen meiner Gesundheit muss ich mich täglich bewegen“, so der Senior. Thomas Mohr freut sich, dass er nun nicht mehr in den Supermarkt muss, um Menschen zu sehen. „Auch wenn ich nur von weitem winken kann, ist es schön, mal wieder in bekannte Gesichter zu blicken“, erklärt das langjährige Mitglied des Golfclubs Ladbergen.

Die Nachwuchsspieler Georg und Philipp Bissky kommen gerade von Bahn 5. Sie sind froh, auf dem Platz wieder an ihrer Technik feilen zu können. Dennoch ist Georg bedrückt, weil er den Präsenzunterricht in der Schule vermisst. Sein älterer Bruder Philipp ist hingegen glücklich, nach dem stundenlangen Sitzen und Lernen zu Hause vor dem Computer wieder seinem Hobby nachgehen zu können.

„Sportliche Betätigung ist für die Gesundheit der Menschen sehr wichtig, sie stärkt das Immunsystem und die Psyche der Menschen“, erläutert Martin Grotholtmann, Geschäftsführer der Golfanlage Ladbergen. „Gerade jetzt sollte man den kontaktlosen Freiluftsport kennenzulernen, da viele andere Möglichkeiten der Freizeitgestaltung aufgrund der Corona-Pandemie momentan nicht stattfinden können. Golf stärkt nicht nur das Immunsystem, auch Koordination und Konzentration werden trainiert“, schreibt er weiter in der Mitteilung. Da auch das Einzeltraining mit dem Golflehrer wieder erlaubt ist, können Interessierte unverbindlich eine Schnuppergolfstunde buchen. „Kontaktlos per E-Mail (info@golf-ladbergen.de), um diesen schönen Sport kennenzulernen“, ergänzt die Clubsekretärin.