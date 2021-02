Gute Stube wird umgebaut

Eine Reihe von Bauvorhaben stehen auf der Themenliste des Planungs- und Bauausschusses am kommenden Donnerstag. Zwei davon befinden sich an prominenter Stelle mitten im Ort. So wird ein Investor seine Pläne für das Eckgrundstück Dorfstraße/Mühlenkamp vorstellen, auf dem sich aktuell eine Pizzeria und ein Elektrofachgeschäft befinden.

Seit Wochen kursiert im Ort das Gerücht über Veränderungen in Ladbergens guter Stube. Nun soll die Politik mit der Änderung des Bebauungsplans Nr. 4 Ortslage den Weg für den Neubau eines Mehrfamilienhauses frei machen, in dem neben 22 Wohneinheiten ein Café oder ein Geschäft eingerichtet werden soll.

Nur ein paar Meter weiter Richtung Mühlenstraße zieht die Änderung des Plans das Bauprojekt „Hotel zur Post“ an der abknickenden Vorfahrt nach sich. Ein Investor wird einen Entwurf vorstellen, der laut Ausschussvorlage die Freistellung des denkmalgeschützten Baukörpers „Hotel zur Post“ und die Ergänzung durch eine neue Bebauung als Ensemble auf beinahe der gesamten Tiefe des Grundstücks bis kurz vor der Kramerstraße vorsieht. Bei der Errichtung von Wohneinheiten soll der Bedeutung der Bestandsnutzung mit langer Tradition Rechnung getragen werden. Laut Internetseite des Hauses gilt es als verbürgt, dass in den Räumen des Gasthauses zur Post nach dem Dreißigjährigen Krieg Vorverhandlungen zum Abschluss des Westfälischen Friedens 1648 stattfanden.

Neben dem Schwerpunkt „Wohnen für Alle im Zen-trum“ mit verschiedenen Wohnungsgrößen sieht der erste Entwurf des Architekten in dem Komplex auch eine „Ergänzung mit besonderer Funktion wie zum Beispiel eine Tagespflege“ vor.

Wünsche der Politik zu seinem Entwurf werde der Architekt in der weiteren Planung berücksichtigen, kündigt Bürgermeister Torsten Buller auf Nachfrage an.

Das dritte Bauvorhaben dreht sich um die Errichtung eines Mehrfamilienhauses mit sechs Wohneinheiten an der Lengericher Straße links neben der Gaststätte „Zum Timpen“. Der Neubau an der Stelle eines alten Schuppens werde dem Ausschuss zum zweiten Mal vorgestellt, weiß Bauamtsleiter Tim Lutterbei.