Wer glaubt, dass Bettina Korte im vergangenen Jahr untätig war, irrt sich. Zwar liegt die Reisebranche Corona-bedingt brach, aber ihre Freizeit ließen sich die Menschen dennoch nicht vermiesen, hat sie beobachtet. Auf Radtouren und Wanderungen in der Region hätten Einheimische ihre Heimat ganz neu entdeckt. „Viele haben sich bei mir in der Touristinformation Tipps geben lassen, weil sie in den Ferien nicht, wie sonst üblich, weiter entfernte Urlaubsziele ansteuern konnten“, fasst Korte ihr Arbeitsjahr zusammen. Die Radtouren hätten besonders hoch im Kurs gestanden.