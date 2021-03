Modern und traditionell zugleich

Ladbergen -

Niedrigenergiestandard, Aufzug, Tiefgarage, 22 Wohneinheiten mit großzügigen Fensterflächen, Balkonen oder Loggien – die Pläne, die Frank Rottkamp vom Rheiner Architekturbüro Grai am Donnerstag im Planungs- und Bauausschuss vorstellte, überzeugten die Mitglieder. Das Mehrfamilienwohnhaus soll an der Ecke Dorfstraße/Mühlenkamp mitten in Ladbergens guter Stube stehen