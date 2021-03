Ein Mehrfamilienhaus statt des alten Schuppens an der Lengericher Straße 6 neben der Gaststätte „Zum Timpen“ und ein weiteres hinter der Volksbank an der Dorfstraße 5. Diese Bauvorhaben wurden in der Sitzung des Planungs- und Bauausschusses vorgestellt.

Sechs Wohneinheiten sollen in dem Neubau nahe dem Kreisverkehr an der Lengericher Straße untergebracht werden, erläuterte Torsten Etgeton die Pläne. Insgesamt seien 17 Stellplätze vorgesehen, acht davon gingen an die Gaststätte nebenan. Ursprünglich sollte das Gebäude über zwei Vollgeschosse verfügen. Das gefiel den Politikern im vergangenen Sommer allerdings nicht. Die neue Planung sieht ein Vollgeschoss sowie ein Dachgeschoss mit einer Traufe von 1,50 Meter vor. „Um das Dachgeschoss besser nutzen zu können“, begründet Etgeton 80 Zentimeter höhere Traufe. Die Ausschussmitglieder stimmten der Änderung zu.

Hinter der Volksbank soll ein Mehrfamilienhaus mit fünf Zwei-Zimmer-Wohnungen errichtet werden. Das mit einem Aufzug und einer Tiefgarage ausgestattete Gebäude verfügt laut Plan über Balkons und Loggien, die Richtung Süden ausgerichtet sind.

Mit dem Bauvorhaben werde ein komplett versiegeltes Grundstück entsiegelt und Wohnraum geschaffen, lobte der Ausschussvorsitzende Hartmut Kaubisch (Grüne) das Projekt.