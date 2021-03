„Ausstellungstermin 2021 !Hoffentlich!“, seit der kurzfristigen coronabedingten Absage ihrer Ostereier-Ausstellung im März des vergangenen Jahres setzten die Organisatorinnen Petra Jasper-Hildebrand und Annette Kuster mit diesem Hinweis auf der Internetseite des Heimatmuseums auf die 23. Auflage der beliebten Veranstaltung in diesem Jahr. Nun mussten die beiden Frauen die Ausstellung auf der Tenne erneut absagen. Schweren Herzens, aber voller Verständnis für die Corona-Situation. So überraschend wie in 2020 sei der Schritt allerdings nicht erfolgt, sagt Jasper-Hildebrand.